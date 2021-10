Amsterdam verbiedt afsteken vuurwerk met oud en nieuw

Bij de komende jaarwisseling is het niet toegestaan om consumentenvuurwerk af te steken in Amsterdam. Wel zullen er op verschillende plaatsen in de hoofdstad professionele vuurwerkshows zijn, meldt Het Parool.

Volgens de gemeente heeft ‘een meerderheid van de Amsterdammers genoeg van de overlast die vuurwerk met zich meebrengt en is zij voorstander van een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk’.

Bij de afgelopen jaarwisseling gold er in het hele land een vuurwerkverbod. Dat was bedoeld om de druk op de zorg te verminderen. De maatregel werkte: er vielen minder slachtoffers dan normaal.

Een meerderheid in de Tweede Kamer is sinds vorig jaar voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. GroenLinks pleit al sinds 2008 voor een vuurwerkverbod.