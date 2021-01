Basisscholen en kinderopvang op 8 februari open

Tijdens het Catshuisoverleg op zondag heeft het demissionaire kabinet definitief besloten dat de basisscholen en de kinderopvang op 8 februari weer opengaan. Het besluit komt nauwelijks als een verrassing. Vrijdag zei CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra al dat de scholen in de tweede week van februari weer open moesten.

Vanwege de opmars van de Engelse variant en de onderzoeken waaruit blijkt dat ook kinderen besmettelijk zijn, bestaan er zorgen over wat de openstelling van de scholen gaat betekenen voor de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Het demissionaire kabinet belooft daarom dat leraren sneltesten krijgen, meldt de NOS. Als een leerling positief wordt getest op het virus moet de hele klas vijf dagen in quarantaine.

Verscheidene leden van het Outbreak Management Team (OMT) zijn tegen het weer openen van de scholen. De wetenschappers vrezen dat het aantal besmettingen en ziekenhuis- en intensive care-opnames daardoor weer zal toenemen.

De kans dat de avondklok wordt verlengd is groot. Volgens het OMT blijven alle andere bestaande coronamaatregelen nodig. Ook de buitenschoolse opvang en de middelbare scholen blijven daarom voorlopig gesloten.