Baudet liet zich niet testen na ‘misschien corona’, wel aanwezig bij debat

Thierry Baudet (Forum voor Democratie) is vorige week ziek geweest, maar heeft zich niet laten testen op corona. Desondanks was hij woensdag aanwezig in de Tweede Kamer. Volgens Baudet had hij koorts en “misschien de coronagriep”.

Voorafgaand aan het Kamerdebat werd Baudet door journalisten van RTL Nieuws gevraagd naar de aard van zijn besmetting. Daarop zei de FvD-leider dat hij met enkele mensen – hij wist niet meer hoeveel – wijn gedronken had op de fractiekamer van Forum. Enkele deelnemers aan de wijnproeverij bleken later besmet met corona. Baudet zelf was ook ziek geworden, met koorts, maar vond het niet nodig zich te laten testen.

Direct aan het begin van Baudets inbreng in het debat, besloot Kamervoorzitter Vera Bergkamp kort te schorsen. Zij had van de nummer 2 bij Forum Wybren van Haga begrepen dat Baudet eerst nog zijn ziekte zou toelichten. Daar leek Baudet zelf niets vanaf te weten en probeerde zich er vervolgens vanaf te maken met “Voor zover ik weet, heb ik geen corona”. Dat was voor Jesse Klaver (GroenLinks) onvoldoende en wilde meer uitleg van Baudet. Die kreeg hij niet.

Vorige week ging het gerucht rond dat Baudets afwezigheid in de Kamer te verklaren was, doordat hij besmet was met het coronavirus. Dat werd nog eens versterkt toen de vader van FvD-fractiemedewerker Harm van Essen in een blog vertelde over zijn eigen coronabesmetting. Die had hij naar eigen zeggen beleefd “als een zware griep”. In het blog merkt hij terloops op dat er halverwege wel een ambulance voor de deur stond. Uiteindelijk was het TPO dat bevestigde dat er inderdaad sprake was van een corona-uitbraak bij Forum.

Video in dit artikel niet te zien? Klik hier.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.