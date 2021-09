‘Bij vaccinatiegraad van 90 procent is QR-code niet meer nodig’

Als meer dan 90 procent van de bevolking is ingeënt, is een coronapas niet meer nodig. Dat zegt Victor Dominello, minister in de Australische deelstaat New South Wales. Hij verwacht dat dat vaccinatieniveau in december zal worden bereikt.

Dominello is de architect van het systeem met QR-codes. “Maar ik ben ook de eerste die er weer vanaf wil”, zegt de minister. De verwachting is dat over twee weken 70 procent van de bevolking in New South Wales is gevaccineerd. Dan mogen de kappers, restaurants en cafés weer open.

Verschillende landen schaffen de coronamaatregelen op verschillende momenten af. Zo besloot Denemarken, dat binnen Europa vooropliep met vaccinaties, de coronapas eerder deze maand af te schaffen. In het Verenigd Koninkrijk gingen de regels al eerder overboord. Ondertussen trekt Singapore, waar meer dan 80 procent volledig is gevaccineerd, de teugels juist weer aan.

Om een epidemie tot staan te brengen, moet een bepaald percentage van de bevolking immuun zijn. Hoe hoog dat percentage is, is afhankelijk van het basaal reproductiegetal dat bij de ziekte hoort: hoe besmettelijker de ziekte, hoe meer mensen immuun moeten zijn. Die immuniteit kan het gevolg zijn van een doorgemaakte ziekte of van vaccinatie. Diverse deskundigen betwijfelen of het mogelijk is om groepsimmuniteit te bereiken tegen de Delta-variant.

In Nederland is ruim 80 procent van de volwassenen ingeënt. Nadat de coronapas werd aangekondigd steeg het aantal vaccinaties.