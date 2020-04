Boris Johnson naar intensive care

Boris Johnson is aan het begin van de avond overgebracht naar de intensive care, meldt de BBC. De artsen van de Britse premier besloten daartoe, omdat Johnsons toestand in de loop van maandagmiddag is verslechterd. Volgens de berichten is hij nog wel bij bewustzijn en heeft hij nog geen beademing nodig.

De Britse premier werd gisteren opgenomen in het ziekenhuis omdat hij last bleef houden van koorts als gevolg van Covid-19. Anderhalve week geleden maakte Johnson bekend dat hij het nieuwe coronavirus onder de leden heeft. Johnson heeft de minister van Buitenlandse Zaken en hardcore Brexiteer Dominic Raab gevraagd om hem te vervangen.

De nieuwe Labour-leider Keir Starmer noemt het ‘ontzettend verdrietig’ dat Johnson is overgebracht naar de intensive care. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, belooft te bidden voor herstel van de premier.

Terribly sad news. All the country’s thoughts are with the Prime Minister and his family during this incredibly difficult time. https://t.co/9Eh4ktiqTw

Praying for the Prime Minister’s swift recovery tonight. @GSTTNHS has some of the finest medical staff in the world, and he couldn't be in safer hands.

In een verklaring stelt Downing Street 10 dat de premier ‘uitstekende zorg’ krijgt. Ook prijst Johnson de zorgmedewerkers voor ‘hun harde werk en toewijding’. Eerder op de dag drukte de premier de Britten nog via Twitter op het hart om thuis te blijven.

I’d like to say thank you to all the brilliant NHS staff taking care of me and others in this difficult time. You are the best of Britain.

Stay safe everyone, and please remember to stay at home to protect the NHS and save lives.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020