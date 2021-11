‘De feestdagen kunnen nog de komende vijf jaar verziekt worden door corona’

Corona gaat voorlopig niet verdwijnen en maatregelen om het virus onder controle te houden kunnen misschien wel nog vijf jaar lang nodig zijn. Die waarschuwing wordt afgegeven door de Britse hoogleraar epidemiologie Tim Spector, een vooraanstaand onderzoeker van de gevolgen van de pandemie.

Spector, verbonden aan King’s College, wijst er op dat de regering en daardoor ook veel burgers de pandemie teveel als een zwart-wit kwestie beschouwen waarbij de pandemie ‘over’ is of ‘aan de gang’. Zo werd gedacht dat massale vaccinatie voldoende was om het virus te bedwingen. Dat blijkt in de praktijk tegen te vallen. De werkelijkheid is, zo zegt Spector, dat het virus zich niet makkelijk laat verjagen, dat er gepaste maatregelen nodig zijn en dat het virus de komende tijd waarschijnlijk ook nog wel door de bescherming die de vaccins bieden heen weet te breken.

“We hebben een combinatie van maatregelen nodig,” stelt Spector. “We moeten het vaccinatieprogramma uitbreiden naar drie prikken. We moeten ons realiseren dat er echte doorbraakinfecties zullen komen, dat gevaccineerde mensen het virus nog steeds kunnen verspreiden en dat het in enige mate door onze bevolking zal blijven rondwaren. In welke mate dat is wordt grotendeels bepaald door ons zelfgenoegzaam gedrag en het versoepelen van de regels. Vorig jaar waren de maatregelen naar mijn mening te streng maar dit jaar zijn ze onvoldoende,” verklaarde Spector tijdens een online interview met de Royal Society of Medicine. Omdat de maatregelen niet voldoen zijn kan het virus nog wel vijf winters het leven en de viering van kerst blijven hinderen.

“We moeten ons realiseren dat we manieren moeten zien te vinden om het virus zo onder controle te krijgen dat er niet zoveel levens verloren gaan. Dat doen we nu niet,” verklaarde hij wijzend op de Britse maatregelen die grotendeels zijn afgeschaft. Dat heeft geleid tot een record aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Meer dan 1 op de 50 Britten zijn nu besmet met corona. Spector stelt dat het beleid onverstandig is omdat de Britse gezondheidszorg ook zonder corona al zeer zwak is. Zeven procent van de bedden worden nu bezet door coronapatiënten.

Er moet volgens Spector systematisch getest worden om vast te stellen waar de gevaren van doorbraakinfecties zich bevinden, schrijft de Mirror. De opperbestrijder van het virus in Nederland, RIVM-baas Jaap van Dissel, constateerde vorige week ook al dat het virus nog lang zal blijven rondgaan.

