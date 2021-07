Delta-variant kan tot gehoorverlies leiden

De Delta-variant die wereldwijd bezig is aan een grote opmars, kan tot gehoorverlies leiden. Dat schrijft persbureau Bloomberg op gezag van Indiase artsen. Ook melden de Indiase dokters ernstige maagklachten als gevolg van een besmetting met de Delta-mutatie. Eerder hadden Schotse onderzoekers al vastgesteld dat mensen die besmet raken met Delta een twee keer zo grote kans lopen om in het ziekenhuis te belanden.

De Delta-mutatie, die ook wel bekend staat als B.1.617.2, dook het eerst op in India. Daar zorgt de variant ervoor dat het zorgsysteem in zijn voegen kraakt. Eind april leidde de grote toestroom van patiënten ertoe dat alle ziekenhuisbedden vol lagen, en mensen buiten voor de deur overleden.

Dit jaar raakten er tot nu toe volgens de officiële cijfers zo’n 20 miljoen mensen in India besmet met corona: het dubbele van in heel 2020. In de afgelopen 39 dagen overleden er 100.000 Indiërs aan corona, blijkt uit een inventarisatie van persbureau Reuters. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal nog een stuk hoger.

Terwijl de meeste landen de grenzen met India sloten, besloot Boris Johnson om dat aanvankelijk niet te doen. Daarbij speelde mee dat de Britse premier zelf in april een bezoek bracht aan India. Het Verenigd Koninkrijk beschouwt het een na grootste land ter wereld en de voormalige kolonie als een belangrijke handelspartner in het post-Brexit-tijdperk.

De Delta-variant begon zijn Europese opmars in het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe mutatie is daar inmiddels goed voor bijna alle besmettingen. Hoewel de Britten vooropliepen met vaccineren zorgt de besmettelijkheid van Delta ervoor dat er toch veel mensen geïnfecteerd raken. Eerder deze week meldde het Verenigd Koninkrijk meer infecties met corona dan alle EU-landen bij elkaar.

The UK now has more daily cases than the entire EU. pic.twitter.com/TH6udUkyYe — Steve Lawrence (@SteveLawrence_) June 30, 2021

De Delta-mutatie is 55 procent besmettelijker dan de Alpha-variant, die eerder bekendstond als de Britse mutatie. Het basaal reproductiegetal R0 van Delta ligt tussen de 5 en 8. Een gevolg daarvan is dat gezinsleden elkaar nu vrijwel altijd aansteken. In het verleden kwam het nog wel eens voor dat er maar een iemand in een gezin besmet raakte.

This might help explain how many (on average) new people are infected by cases of various Viruses including COVID variants. R0 is the “basic reproduction” value. For smallpox in the 1970’s it was about 3.5-4.5. So the Delta variant is more transmissible than smallpox. pic.twitter.com/tQziWBzPOI — Larry Brilliant MD, MPH (@larrybrilliant) June 27, 2021

De Delta-variant heeft er in het Verenigd Koninkrijk voor gezorgd dat de regering het opheffen van de coronamaatregelen met een maand moest uitstellen. Het aantal ziekenhuisopnames loopt inmiddels ook weer op, zij het dat de aantallen met dank aan de vaccinaties vooralsnog een stuk lager liggen dan tijdens eerdere golven.

Bad news for UK 🇬🇧 and the rest of the world… hospitalizations in England due to #DeltaVariant are now accelerating upward even faster than before, according to new data compiled by @COVID19actuary. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 is ~half fully #vaccinated—UK planning to start 3rd dose in Sept for age 50+. pic.twitter.com/lGxaRE80NV — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) July 2, 2021

Inmiddels lijkt er ook in de rest van Europa een einde te zijn gekomen aan de daling van het aantal infecties: vorige week was er een toename van 10 procent. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is dat omdat Europese landen de teugels weer laten vieren. De lockdownmaatregelen worden opgeheven en er wordt ook weer meer gereisd.

Vanwege de grote besmettelijkheid zijn groepen die nog niet volledig zijn ingeënt een makkelijke prooi voor de Delta-variant. Het gaat daarbij onder meer om jongeren, orthodoxe christenen, corona-ontkenners en migranten in bepaalde wijken in grote steden.

In een discotheek in Enschede vond afgelopen weekend een corona-uitbraak plaats. De GGD roept de 800 bezoekers van de uitgaansgelegenheid op om zich te laten testen.