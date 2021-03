Duitse inlichtingendienst beschouwt AfD als gevaar voor de democratie

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst heeft Alternative für Deutschland (AfD) aangemerkt als verdachte organisatie. Dat betekent dat de dienst spionagemiddelen mag inzetten tegen de rechts-radicale partij, meldt de ARD.

De inlichtingendienst kan nu partijleden observeren, informanten werven, meeluisteren met telefoongesprekken en e-mails lezen. Vanwege twee rechtszaken die de AfD heeft aangespannen, mogen deze spionagemiddelen vooralsnog niet worden gebruikt tegen parlementariërs.

Eerder mocht het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), zoals de binnenlandse veiligheidsdienst heet, alleen informatie verzamelen op basis van openbare bronnen. Uit dat onderzoek heeft het BfV geconcludeerd dat de partij een gevaar kan vormen voor de democratie en de menselijke waardigheid.

De inlichtingendienst gaat ervan uit dat de extremistische vleugel van de AfD, Der Flügel, nog altijd veel invloed heeft binnen de partij. Officieel hief Der Flügel zichzelf vorig jaar op. Eerder had het BfV al vastgesteld dat deze afdeling extreemrechts was.

De AfD komt herhaaldelijk in het nieuws vanwege extremisme. Zo werd een woordvoerder van de partij vorig jaar gefilmd toen hij fantaseerde over het vergassen van migranten. Bij de gewelddadige protesten tegen de coronamaatregelen speelt de rechts-radicale partij eveneens een dubieuze rol. Zo lieten AfD’ers corona-ontkenners in de Bondsdag binnen. Die belaagden vervolgens parlementariërs en bewindslieden.