Evenementenbranche spant kort geding aan tegen Staat om ‘willekeur’ coronaregels

De evenementenbranche spant een kort geding aan tegen de Staat vanwege het demissionaire kabinetsbesluit om maar 75 procent van de bezoekerscapaciteit toe te staan bij evenementen. Dat meldt organisatie Unmute Us die al twee drukbezochte demonstraties organiseerde tegen het verbod op festivals en uitgaan. “De evenementenbranche is verbijsterd over de manier waarop het kabinet omgaat met jongeren en de mensen en bedrijven die in deze branche werken”, aldus Unmute Us.

De organisatie hoopt via de rechter af te dwingen dat de evenementenbranche met inzet van een coronabewijs per direct volledig open kan. Via een bodemprocedure moet ‘de onderste steen boven’ komen over het kabineitsbeleid en op welke manier besluitvorming tot stand is gekomen.

De Stentor schrijft:

Unmute Us-initiatiefnemer Jasper Goossen zegt dat de maatregelen ‘niet uit te leggen zijn’. ,,Wat ik gehoord heb is eigenlijk nog krommer dan wat er eerder al naar buiten kwam”, zei de organisator van de protestbeweging gisteren ook. ,,Het lijkt willekeur. Waarom mag een club straks wel open op volle capaciteit en mag een ongeplaceerd evenement maar 75 procent binnenlaten?” Goossen zegt graag aan morele oproep te willen doen aan de Tweede Kamer, want: .,,Dit beleid klopt gewoon niet meer.”

Die mening is ook de horecabranche toegedaan. Op sociale media kondigen clubs, café’s en restaurants aan dat ze van plan zijn de nieuwe, moeilijk uit te leggen regels naast zich neer gaan leggen.