Ex-NAVO-baas: miljarden voor Turkse vluchtelingendeal weggegooid geld

De vluchtelingendeal met Turkije uit 2016 is een grote vergissing geweest. Dat vindt de voormalige secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes. In het programma De Afspraak zei hij dat de Europese afspraken met Erdogan nu “als een boemerang in ons gezicht terugkomen”. Claes wees er fijntjes op dat met de miljarden euro’s die naar Turkije zijn gegaan, “een moderne infrastructuur” in Griekenland en Hongarije gebouwd had kunnen worden om vluchtelingen op te vangen.

De afgelopen dagen ontstonden schrijnende toestanden aan de Turks-Griekse grens, nadat Turkije besloot de grenzen te openen voor Syrische vluchtelingen. De Griekse grenswacht zet traangas in en bootjes met vluchtelingen worden met veel geweld tegengehouden. Claes noemt het vreselijk dat de Grieken naar de wapens grijpen “om vrouwen en kinderen” buiten de deur te houden. “Dan zeg ik: waar zijn wij als Europeanen mee bezig?”

Over Turkije oordeelt hij zo mogelijk nog harder. “Erdogan wil opnieuw geld, dat is duidelijk”, meent Claes. De ex-NAVO-baas, die nooit een fan was van de deal met Turkije omdat Erdogan volgens hem een dictator is, vindt dat Griekenland nu dringend hulp nodig heeft.

Ngo’s en mensenrechtenorganisaties hebben al vanaf het begin kritiek gehad op de vluchtelingendeal tussen Turkije en de EU. Zij waarschuwden onder meer dat Turkije onvoldoende doet om de mensenrechten van de vluchtelingen te waarborgen. Zo hebben ze in Turkije geen recht op asiel.

Ook de opgelopen spanning tussen Turkije en Syrië baart Claes zorgen. “Als er geen akkoord komt tussen Poetin en Erdogan dan kunnen opnieuw 900.000 mensen gesandwicht zitten tussen 20.000 à 25.000 IS-strijders en het leger van Assad.” Donderdag spreken Erdogan en Poetin in Moskou over een staakt-het-vuren rondom Idlib.