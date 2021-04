Geen fieldlab-evenementen bij meer dan 900 patiënten op de intensive cares

Als er meer dan 900 patiënten op de intensive cares liggen, kunnen de fieldlab-evenementen niet doorgaan. Op dit moment liggen er ruim 800 coronapatiënten op de IC. Het kabinet zal de nieuwe voorwaarde voor de fieldlabs naar verwachting dinsdagavond aankondigen.

Er is de afgelopen week veel maatschappelijke onrust ontstaan over de fieldlab-evenementen. De kosten en de aard van de evenementen zijn menigeen een doorn in het oog. De gemeente Breda besloot onder druk van de publieke opinie geen vergunning te verstrekken voor een Oranjefeest van Radio 538 met tienduizend deelnemers.

Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben dinsdagavond nog enkele versoepelingen van de maatregelen in petto, melden diverse media op basis van ingewijden. De NOS schrijft:

Bij begrafenissen mogen 100 bezoekers komen, dat zijn er nu nog 50. Ook wordt het weer mogelijk om lessen te volgen voor het theorie-examen voor een rijbewijs.

Als je politiek van de dood bedrijft dan kom je er niet onderuit om het aantal gasten bij een begrafenis uit te breiden — Romy (@haatheks) April 20, 2021

Maandag werd al duidelijk dat de terrassen vanaf 28 april weer onder voorwaarden open mogen, en dat de avondklok wordt opgeheven. Ook kunnen mensen vanaf volgende week woensdag vermoedelijk weer zonder afspraak winkelen.