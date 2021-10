Geheimzinnige ex-PVV’er speelde hoofdrol bij dubieuze CDA-campagne

De plannen voor een keiharde anonieme anti-Rutte-campagne bij het CDA kwamen uit de koker van een geheimzinnige ex-PVV-medewerker. Deze Martin van Putten was in het verleden ook Telegraaf-journalist en tabakslobbyist, meldt NRC Handelsblad.

Vanaf 2014 was Van Putten vermoedelijk vijf jaar medewerker van PVV-Europarlementariër Olaf Stuger. Of Van Putten de termijn werkelijk heeft volgemaakt, is niet zeker. De mediatrainer houdt zich verborgen voor NRC Handelsblad. De afgelopen dagen probeert hij ook zijn digitale sporen te wissen. Zo zit een van zijn Twitter-accounts inmiddels achter een slot en ging vrijdag de website van zijn bedrijf op zwart.

Van Putten wilde samen met multimiljonair Hans van der Wind voor de verkiezingen een anonieme, ondergrondse campagne gericht op Mark Rutte op poten zetten, onthulden journalisten Peter Kee en Thijs Broer eerder deze week in hun boek Code Rood. In die campagne zou de VVD-leider onder meer worden aangevallen op zijn “seksualiteit”.

Fractieleider Pieter Heerma en strateeg Jeroen de Graaf wezen de anonieme campagne af. Ook zes bureaus die werden benaderd voor de plannen, wilden niet meewerken. Zij vreesden voor hun reputatie als zou uitkomen dat het CDA achter de anonieme campagne zat.

Na de verkiezingen raakte multimiljonair en CDA-fondsenwerver Van der Wind al in opspraak toen bleek dat het CDA-verkiezingsprogramma was aangepast om hem te plezieren. Wopke Hoekstra liet aan het programma toevoegen dat schoolhoofden extra ruimte moeten krijgen om zich jaarlijks bij te laten scholen. Bijzonder prettig voor Van der Wind, die zijn fortuin vergaart met de verkoop van schoolboeken en trainingen aan scholen.

Ook voerde het CDA op het laatste moment allerhande aanpassingen door die gunstig uitpakken voor het midden- en kleinbedrijf. Een voorstel dat ten goede kwam van werknemers – een verhoging van het minimumloon met 10 procent – verdween juist uit het programma.