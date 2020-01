Griekse regering wil zeebarrière bouwen tegen vluchtelingen

Om de bootjes met migranten uit Turkije tegen te houden, wil de Griekse regering een drijvende barrière aanleggen in de zee voor Lesbos. Op het Griekse eiland kwamen de afgelopen jaren grote aantallen Syriërs aan die waren gevlucht voor de burgeroorlog in hun land.

De Griekse minister van Defensie Nikos Panagiotopoulos vergelijkt de plannen voor een 2,7 kilometer lang net in zee met het hekwerk met prikkeldraad dat het land in 2012 aan zijn noordgrens neerzette. “We proberen oplossingen te vinden om de stromen te reduceren”, zei hij op de radio. De voormalige minister van Migratie Dimitris Vitsas noemt de zeebarrière een ‘stom idee’. “Niemand laat zich hierdoor afschrikken.”

Amnesty is evenmin te spreken over de plannen. “Dit zal leiden tot meer gevaren voor mensen die wanhopig op zoek zijn naar veiligheid”, zegt Massimo Moratti van de mensenrechtenorganisatie. “De regering moet duidelijkheid verschaffen over de maatregelen die ze neemt om er zeker van te zijn dat dit niet meer mensenlevens gaat kosten.”

Het plan voor de drijvende dam past in het anti-migratiebeleid van de rechtse Griekse regering onder leiding van premier Kyriakos Mitsotakis. Eerder lanceerde de regering al een hardvochtige asielwet waarop veel kritiek kwam van mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties.

Ook kwam de regering eind vorig jaar met het plan om de huidige, open vluchtelingenkampen op Lesbos, Chios en Samos te vervangen door gesloten kampen. Het idee is dat vluchtelingen in die kampen worden opgesloten tot ze een vluchtelingenstatus krijgen of worden teruggestuurd naar Turkije.