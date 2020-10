GroenLinks en PvdD willen vuurwerkverbod om zorg te ontlasten

GroenLinks en de Partij voor de Dieren pleiten voor een vuurwerkverbod voor deze jaarwisseling. Zo willen de partijen voorkomen dat de zorg, die het al zwaar heeft door corona, ook nog eens overspoeld wordt met vuurwerkslachtoffers. Dat meldt NU.nl.

“Als we nu zien hoe hoog de druk is bij de ziekenhuizen en de spoedeisende hulp, maar ook de handhaving bij de politie en boa’s, dan moeten we nu handelen”, aldus Klaver. Ouwehand: “Accepteer je dat je er weer honderden slachtoffers bij krijgt, terwijl ambulances nu al rondjes rijden omdat bij sommige ziekenhuizen geen plek meer is bij de spoedeisende hulp?”