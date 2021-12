Grote vrees voor zorginfarct door Omikron

Britse gezondheidsdeskundigen dringen aan op snel en hard ingrijpen om een dreigend zorginfarct af te wenden. Volgens hen zijn er binnen een week strenge maatregelen nodig om te voorkomen dat er meer mensen in de ziekenhuizen terechtkomen dan tijdens de vorige winterpiek, meldt The Guardian.

Terwijl de Europese gezondheidsdienst ECDC erop rekent dat Omikron binnen enkele maanden de meest voorkomende mutatie zal zijn, wordt er in het Verenigd Koninkrijk rekening mee gehouden dat de nieuwe variant in een tijdsbestek van enkele weken dominant is. Daardoor zal ook het aantal ziekenhuisopnames gaan toenemen.

In verscheidene landen, waaronder Noorwegen, zijn er al forse uitbraken met de nieuwe variant geweest. Ook in Nederland verspreidt Omikron zich inmiddels onder mensen die niet in zuidelijk Afrika zijn geweest.

Uit een presentatie voor de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid blijkt dat er op korte termijn dagelijks meer dan 5.000 patiënten in het ziekenhuis opgenomen kunnen worden, ook als Omikron gemiddeld tot een milder ziekteverloop leidt dan Delta.

Omdat Omikron een stuk besmettelijker is dan Delta wordt het mogelijk iets minder ernstige ziekteverloop volledig tenietgedaan, waarschuwen de deskundigen. Uitgaande van een verdubbelingstijd van 2,5 dag zou Omikron in het Verenigd Koninkrijk op 19 december al goed kunnen zijn voor bijna een kwart miljoen besmettingen op een dag.

De Britse experts becijferen dan ook dat de nieuwe mutatie nog voor enorme problemen zal zorgen als maar 0,5 procent van de geïnfecteerden in het ziekenhuis belandt. Ter vergelijking: bij Delta moet 1,5 procent van de mensen met een besmetting worden opgenomen.

