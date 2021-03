Kamerlid appt jonge lobbyiste: ‘Mijn vrouw is niet thuis…’

Het Binnenhof is voor veel vrouwen geen veilige werkomgeving. Dat blijkt uit een rondgang die onderzoeksjournalist Anna Pleijsier van De Nieuws BV maakte langs tien vrouwen die als Kamerlid, lobbyist, journalist of fractiemedewerker in Den Haag werken.

Veel vrouwen krijgen ongewenste opmerkingen over hun uiterlijk. Zo vertelt een oud-fractiemedewerker dat een Kamerlid haar vertelde dat hij haar had aangenomen vanwege haar uiterlijk. Een lobbyist van begin twintig ontving maandenlang apps van een Kamerlid, met wie ze voor haar werk contact moest hebben. Op een avond appte hij haar: “Mijn vrouw is niet thuis…”

“Wat mij opviel is dat vrouwen zeiden dat ze constant opmerkingen krijgen, constant prikjes. Die stapelen zich op en leiden ertoe dat ze het gevoel hebben dat ze er niet bij horen”, vertelt Pleijsier dinsdag in De Nieuws BV.

De afhankelijkheidsrelaties in Den Haag maken het ingewikkeld om er iets van te zeggen als een Kamerlid te ver gaat. “Je wil een resultaat bereiken, en daardoor iets van iemand hebben. Maar op een gegeven moment is het niet meer grappig”, vertelt een lobbyist. Ze ontving flirterige berichtjes van een Kamerlid, en besloot dat niet over haar kant te laten gaan. “Ik zei: sorry maar ik flirt niet met je. Vervolgens heeft hij een zakelijke afspraak die wij hadden afgezegd.”

De Tweede Kamer grijpt niet in als Kamerleden zich mogelijk hebben misdragen. Zo besloot Kamervoorzitter Khadija Arib begin deze maand om geen onderzoek in te stellen naar Dion Graus. Zijn ex-vrouw, die ook fractiemedewerker is, heeft aangifte tegen hem gedaan omdat hij haar zou hebben gedwongen seks te hebben met zijn beveiligers.

Volgens Arib heeft ze geen bevoegdheid om naar de kwestie te kijken. GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg had er eerder op aangedrongen wel onderzoek te doen. “De Tweede Kamer is niet slechts een bedrijfsverzamelgebouw. Als het ergens nodig is dat de norm helder bevestigd wordt, dan is het wel hier.”

cc-foto: Husky