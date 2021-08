Kamerlid Liane den Haan veroorzaakt diplomatieke rel met Cyprus

Kamerlid Liane den Haan heeft een rel veroorzaakt op Cyprus. Den Haan had eerder deze week een ontmoeting met een minister van de internationaal niet-erkende regering van Noord-Cyprus. Voor de Cyprische ambassade in Den Haag aanleiding om bij de Nederlandse regering aan de bel te trekken.

De Cyprische minister van Financiën Constantinos Petrides noemde Den Haan “een schande voor het instituut dat je vertegenwoordigt”. “Je staat voor etnische zuivering en bezetting”, voegde Petrides Den Haan toe op Twitter.

Informally speaking, you are a disgrace for the institution you represent, it’s formal policy, and the European values. You stand for ethnic cleansing and occupation https://t.co/kM4BugIuWj

— ConstantinosPetrides (@Petrides_C) August 17, 2021