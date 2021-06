‘Kinderen kunnen besmettingsgolf met Delta-variant veroorzaken’

Kinderen zullen een coronavirus-reservoir worden als ze niet worden ingeënt. Die waarschuwing geeft de Britse viroloog Julian Tang van de Universiteit van Leicester. “Het virus zal zich gaan concentreren bij scholieren”, meent Tang.

In het Verenigd Koninkrijk loopt het aantal besmettingen met het coronavirus alweer op door de opmars van de zeer besmettelijke Delta-variant. De meeste besmettingen doen zich voor bij mensen onder de 30 die nog niet zijn gevaccineerd. Tang vreest dat er ook nieuwe mutaties kunnen ontstaan als het virus blijft rondgaan onder kinderen.

Ook in Nederland komt de Delta-variant relatief vaak voor bij jongeren. Zo werd afgelopen week bekend dat honderden Nederlandse scholieren op Mallorca besmet zijn geraakt met het coronavirus. Op het Spaanse eiland vieren ook Britse jongeren vakantie.

Het kabinet wacht nog op een advies van de Gezondheidsraad over het vaccineren van tieners. Kinderen van 12 jaar en ouder die in een risicogroep vallen, komen al wel in aanmerking voor een vaccinatie.

Experts zijn verdeeld over het vaccineren van gezonde kinderen. Sommige gezondheidsdeskundigen vinden dat er nu voorrang moet worden gegeven aan het inenten van mensen in minder welvarende landen.