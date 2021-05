Klagen helpt: Andere Tijden blijft, wordt langer en verhuist naar primetime

Het bekroonde geschiedenisprogramma Andere Tijden blijft. Niet alleen wordt het stopzetten van het programma teruggedraaid, het verhuist naar primetime en de afleveringen worden langer. Dat heeft de NPO vrijdag laten weten.

In 2018 was er al flink ingekrompen en ging het seizoen terug van 35 naar 18 afleveringen. Een week geleden kwam het gerucht naar buiten dat de NPO Andere Tijden de nek om zou draaien. Dat leverde de publieke omroep een stortvloed aan kritiek op. Op sociale media werd flink uitgehaald naar de beslissing en daarnaast lieten ook docenten uit alle lagen van het onderwijs, en historici van zich horen. Een petitie om het programma te behouden werd binnen een week bijna 100.000 keer getekend.

De NPO, die eerder zei niet te kunnen ontkennen noch bevestigen dat Andere Tijden van de buis gehaald werd, zegt nu dat het nooit het plan is geweest het programma te schrappen:

Integendeel, juist om het overeind te houden en toekomstbestendig te maken, is het nodig om nieuwe programmavormen te vinden. Zodat naast het bestaande trouwe publiek ook bij een nieuw – jonger en breder – publiek de interesse voor geschiedenis wordt gestimuleerd.

Er vindt wel een verandering plaats: vanaf 2022 maken de achttien reguliere afleveringen van 25 minuten op de woensdag, plaats voor tien maandelijkse afleveringen van 50 minuten. Andere tijden verhuist ook naar de maandag en wordt uitgezonden om 20.30 uur.

