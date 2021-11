Mondkapje weer verplicht bij kapper, coronapas in sportscholen

Vanaf vrijdag wordt het verplicht om de coronapas te tonen als je een sportschool, zwembad, dierentuin of museum wilt bezoeken. Ook wordt onderzocht of de CoronaCheck op korte termijn verplicht kan worden in het hoger onderwijs en mbo. Dat zullen Mark Rutte en Hugo de Jonge dinsdag aankondigen, meldt de NOS op gezag van ingewijden die de nieuwe maatregelen traditiegetrouw enige tijd voor de persconferentie laten uitlekken.

Verder komt de mondkapjesplicht terug in de publieke binnenruimte en bij contactberoepen. Dat betekent dat er weer mondkapjes moeten worden gedragen bij bijvoorbeeld de kapper en op het gemeentehuis. Er wordt nog gesproken over de vraag of mondkapjes ook weer verplicht worden in winkels.

Ook wil het demissionaire kabinet dat mensen de helft van de tijd thuiswerken. Een maand geleden werd het thuiswerkadvies nog ingetrokken. Mogelijk wordt de coronapas in de toekomst ook verplicht op het werk.

De nieuwe maatregelen zijn ingegeven door de snel oplopende besmettingscijfers. Zondag sloegen de hoofden van de intensive cares van alle academische ziekenhuizen nog alarm. Zij schreven dat “het water aan de lippen staat”.