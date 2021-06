Nog geen tweede prik gehad? Blijf je aan de maatregelen houden

Een enkele vaccinatie biedt bij de Delta-variant (voorheen de Indiase variant) minder bescherming tegen besmetting en ernstige gevolgen. Om die reden is het van het grootste belang om ook de tweede prik te halen, waarschuwen gezondheidsexperts wereldwijd. In afwachting van een tweede inenting blijft het verstandig om de anti-coronamaatregelen in acht te blijven nemen.

In het Verenigd Koninkrijk, waar de Delta-variant al enige tijd dominant is, tonen de ziekenhuiscijfers hoe belangrijk volledige vaccinatie is. Hoewel een prik al veel meer bescherming biedt dan geen vaccinatie, loop je veel minder kans om in het ziekenhuis terecht te komen als je twee inentingen hebt gehad.

Interessante cijfers over Indiase Delta-variant van het virus in de UK

Van de 12.383 besmettingen: – belandden er 126 in het ziekenhuis

– 83 van hen waren niet gevaccineerd

– 28 hadden één vaccinatie

– 3 ziekenhuisopnames hadden twee vaccinaties — Tim de Wit (@timdewit) June 7, 2021

In het Verenigd Koninkrijk zit meer tijd tussen de eerste en tweede prik dan in andere landen, waaronder Nederland. Ondertussen hebben de Britten al wel versoepeld. Mogelijk verklaart dat onder meer waarom de Delta-variant daar wel voet aan de grond heeft gekregen, terwijl de mutatie in Nederland nog altijd weinig rondgaat.

Hier wordt minder dan een half procent van alle besmettingen veroorzaakt door de variant die voor het eerst werd vastgesteld in India. De afgelopen vier tot vijf weken is het percentage besmettingen met de Delta-variant bovendien stabiel gebleven.

In een Fins ziekenhuis leidde een uitbraak met de Delta-variant onlangs tot honderd besmettingsgevallen. Zeventien mensen overleden. Van hen hadden elf mensen een prik gehad, en waren er vier niet gevaccineerd.

Vanwege de besmettelijkheid kan de Delta-variant nog altijd voor uitbraken zorgen in populaties die niet of nauwelijks zijn ingeënt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kinderen, maar ook om gebieden waar de vaccinatiegraad achterblijft. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld plaatsen als Urk en wijken in grote steden waar veel migranten wonen.

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) heeft gebruik van het Pfizer-vaccin eind vorige maand goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar.