OMT-lid: mogelijk grote epidemieën andere luchtwegvirussen in najaar

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Als de coronamaatregelen dit najaar worden losgelaten, kan dat zorgen voor grote epidemieën met andere luchtwegvirussen. Dat zegt viroloog en OMT-lid Menno de Jong in een interview met de Amsterdamse zender AT5.

De Jong maakt zich onder meer zorgen over influenzavirussen en het RS-virus. “De immuniteit onder de bevolking voor deze virussen is ook afgenomen. Het kan zijn dat we een grote griepepidemie gaan krijgen, of één van het RS-virus.”

De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat veel luchtwegvirussen, die zich op een vergelijkbare wijze verspreiden als sars-cov-2, het moeilijk hadden. Zo was er deze winter voor het eerst geen griepepidemie.

Met het loslaten van social distancing krijgen behalve corona ook andere ziektes weer een kans. Zo was er deze zomer al een opmerkelijke uitbraak van het RS-virus. Dat virus kan met name bij hele jonge kinderen voor ernstige ademhalingsproblemen zorgen.