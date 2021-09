Omtzigt definitief niet terug bij CDA: ‘Kan niet anders dan alleen verder gaan’

Op 15 september keert Pieter Omtzig terug als Tweede Kamerlid na een halfjaar met een burn-out uit de roulatie te zijn geweest. Daarbij keert hij definitief niet terug bij zijn oude partij het CDA, zo blijkt uit een interview met Tubantia. Volgens Omtzigt kan hij ‘niet anders dan alleen verder gaan’.

Het was de beruchte ‘functie elders’ memo aan het begin van de kabinetsformatie, gevolgd door een gelekte brief van Omtzigt aan het bestuur die het uiteindelijke vertrek van de populaire CDA’er inluidde. Maar ook zonder die gebeurtenissen was een scheiding waarschijnlijk onoverkomelijk. Volgens Omtzigt was er al te veel gebeurd: ‘Er waren verschillen van mening over de inhoud, dat hebben we bijvoorbeeld bij het verkiezingsprogramma en de toeslagenaffaire gezien. En er waren verschillen in hoe ik vind dat je omgaat met elkaar.’

Dat laatste is een duidelijke verwijzing naar de openbaar gemaakte notulen van de ministerraad, waaruit bleek dat er binnen het kabinet veelvuldig werd geklaagd over dissidente Kamerleden van coalitiepartijen, met daarin een hoofdrol voor Omtzigt. Die bleek met name in het ontrafelen van het toeslagenschandaal een van de felste aanklagers van de regering waar ook CDA deel van uitmaakt. Ook partijgenoten bleken Omtzigt achter zijn rug om uit te schelden vanwege zijn weigering in de pas te lopen.

Hoe de politieke loopbaan van Omtzigt er in de toekomst uit zal zien, weet hij nog niet, maar vooralsnog gaat hij als onafhankelijk Kamerlid verder: ‘Op dit moment richt ik geen partij op. Maar ik hoop met mijn inhoudelijke inbreng en voorstellen een bijdrage te leveren aan de richting die we met Nederland opgaan.’

De afgelopen periode is Omtzigt in de Tweede Kamer vervangen door CDA’er Henri Bontenbal. Vanaf 15 september neemt Omtzigt zijn plek weer in, waardoor het CDA terugvalt naar 14 zetels.