Ook Tamara van Ark weg: wil de laatste bewindspersoon het licht uitdoen?

Demissionair minister voor Medische Zorg Tamara van Ark neemt om gezondheidsredenen ontslag. Ze kampt al enige tijd met nekklachten. “Helaas is er nog geen sprake van herstel op het niveau dat ik weer aan de slag kan”, maakt de VVD-politica bekend via Twitter. Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis nemen haar taken over.

Zojuist is bekend gemaakt dat ik stop als minister en als lid van de Tweede Kamer. Lees hier mijn statement.⤵️ pic.twitter.com/ve9QwtITPl — Tamara van Ark (@tamaravanark) September 3, 2021

Van Ark was de opvolger van Bruno Bruins, die zijn ministerschap aan het begin van de coronacrisis opgaf omdat hij oververmoeid was. Van Ark is bepaald niet de eerste bewindspersoon uit het demissionaire kabinet-Rutte-III die ontslag neemt. Eerder deze week kwam er nog veel kritiek op VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat die per 1 oktober lobbyist wordt voor de energiesector.

In juli nam Stientje van Veldhoven (D66, Infrastructuur) ook al de kuierlatten vanwege een nieuwe baan. Bas van ’t Wout (VVD, Sociale Zaken) vertrok eveneens uit het demissionaire kabinet vanwege een burn-out.