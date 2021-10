Op1-presentator Jort Kelder maakt opnieuw racistische opmerkingen over Aziaten

Op1-presentator en FvD-supporter Jort Kelder heeft donderdag generaliserende en bevooroordeelde opmerkingen gemaakt over Aziatische mensen. Hij beweerde dat “Aziaten precisie en delicatessen aan enorme wreedheid combineren” toen het gesprek ging over de razend populaire Koreaanse tv-serie Squid Game. “Denk aan hoe er met dieren omgegaan wordt, er worden in de Aziatische wereld hele stukken uit levende vissen gehaald,” aldus Kelder die in het verleden vaker racistische opmerkingen over Aziaten gemaakt heeft.

Het AD schrijft:

Hoogleraar Koreastudies Remco Breuker was ook te gast in Op1 en probeerde aan tafel Kelder te corrigeren. ,,Het is aantoonbaar onwaar wat Kelder zei en hij scheert meer dan vijftig landen over één kam”, zegt Breuker tegen het ANP. ,,Azië is heel groot. Het is zo’n gemakkelijke manier om je beter te voelen dan een ander door allerlei negatieve kenmerken aan ‘de Aziaat’ toe te kennen. Daar moeten we anno 2021 echt een keer van af in Nederland.” (…) ,,We zijn ons de afgelopen jaren iets bewuster geworden van onze fouten op dit gebied”, stelt de hoogleraar. ,,Maar er zijn nog zoveel mensen die zo gemakkelijk omgaan met Aziaten en Nederlanders met een Aziatische afkomst. Dit soort bejegeningen zijn gewoon racistisch. Dit is niet in de haak en ik snap niet waar het vandaan komt.”

Besef even wat Jort Kelder gister bij @op1npo zei in een item over Squid Game: "Aziaten combineren precisie, delicatessen aan enorme wreedheid. Hoe kan dat? Denk aan hoe er met dieren omgegaan wordt, er worden in de Aziatische wereld hele stukken uit levende vissen gehaald." — Ifang Bremer (@IfangBremer) October 15, 2021

Wat is Jort Kelder een domme flapdrol. Legt Remco Breuker uit dat er enorme culturele verschillen zijn tussen Aziatische landen en dan komt Kelder alsnog met een gemeenplaats over Aziatische wreedheden. Het is hemeltergend hoe weinig de man luistert naar zijn eigen gasten. #op1 — Schrödingers Kaj 🐱🐈 (@Donkerwoud) October 15, 2021

Presentator Kelder werd in de zomer van 2020 door de NPO naar voren geschoven om een debat over racisme te leiden.

In maart van dit jaar beschreef Sun Yoon van Dijk op Joop wat voor een lading racisme Nederlanders van Aziatische komaf over zich heen krijgen: