Openbaar Ministerie start onderzoek naar giftige uitstoot Tata Steel

Het Openbaar Ministerie (OM) start een strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel in IJmuiden wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Achthonderd mensen hadden aangifte gedaan wegens de verontreiniging. Om dezelfde reden begint justitie ook een onderzoek naar restproductverwerker Harsco Metals, een onderaannemer van Tata.

Het OM bekijkt daarbij ook de rol van de leidinggevenden van deze bedrijven. Het onderzoek spitst zich toe op de vraag of hen verweten kan worden dat zij opzettelijk en wederrechtelijk schadelijke stoffen in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater laten brengen, met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien.

Tata Steel ligt al jaren onder vuur vanwege het vergiftigen van de omgeving. Uit metingen van het RIVM bleek onlangs nog dat de staalproducent nog veel meer giftige stoffen uitstoot dan mag worden verwacht op basis van de cijfers van het bedrijf zelf. Zo verspreidt het bedrijf in de praktijk zes keer zoveel lood en chroom als uit de eigen opgaves blijkt. Bij omwonenden van de hoogovens wordt 50 procent vaker longkanker vastgesteld.