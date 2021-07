‘Plan voor aanslag met raketwerper op studio RTL Boulevard’

De politie had aanwijzingen dat de studio van RTL Boulevard met een raketwerper of mogelijk automatische vuurwapens zou worden aangevallen. Deze terreurdreiging was de reden dat zaterdag in allerijl de studio op het Leidsplein in Amsterdam werd ontruimd en de uitzending die dag niet doorging. Dat meldt NRC.

Volgens de krant heeft de politie recentelijk berichten onderschept van criminelen waaruit blijkt dat er plannen waren voor een aanslag. De reden ervoor zou boosheid zijn voor de media-aandacht rond de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries en de connectie die wordt gelegd met de van drugshandel en moord verdachte Ridouan Taghi. De Vries fungeerde als vertrouwenspersoon voor de kroongetuige in het proces tegen Taghi, Nabil B. wiens broer en advocaat Derk Wiersum eerder al werden vermoord.

Zondag berichtten meerdere media dat de studio van RTL Boulevard voorlopig vertrekt van het Leidseplein, naar aanleiding van de dreiging van zaterdag. RTL heeft die bewering vooralsnog niet bevestigd.