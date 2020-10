Politie stopt trouwfeest met 180 gasten en geeft geen enkele boete

Politieagenten ontdekten vrijdagavond na een klacht over overlast in een Tilburgse feestzaal een bruiloftsfeest waar maar liefst 180 gasten aanwezig waren. Dat meldt Omroep Brabant:

“De agenten zagen door een open deur dat de coronamaatregelen binnen grof werden overschreden”, aldus de woordvoerder. Op last van de politie is het feest beëindigd en is iedereen naar huis gestuurd. De mensen van het trouwfeest werkten mee met ons.” Volgens de woordvoerder werden uiteindelijk 180 gasten in de feestzaal op het bedrijventerrein geteld. Er werden geen boetes uitgedeeld aan de gasten. Ook zijn hun gegevens niet genoteerd. “Dat zou onbegonnen werk zijn geweest.”

Mogelijk worden er wel stappen ondernomen tegen de eigenaar van de zaal.

Nadat in september werd onthuld dat op het bruiloftsfeest van minister van Justitie Ferd Grapperhaus de corona-regels waren geschonden en dat consequenties bleef, zijn er nog amper coronaboetes uitgedeeld. Ook is het bedrag van verlaagd en leidt de boete niet meer tot een strafblad. Later werd alsnog besloten de minister te beboeten.

Een dag eerder werden er in Tilburg nog wel coronaboetes uitgedeeld.