Raad voor Cultuur: Geef koloniale roofkunst terug

Nederland moet koloniale roofkunst teruggeven aan het land van herkomst, als met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld dat het inderdaad gestolen is. Dat zegt de Raad voor Cultuur woensdag in een advies aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, D66).

In het advies valt te lezen:

Historisch onrecht dat in het koloniale verleden heeft plaatsgevonden, kan niet ongedaan worden gemaakt. Maar wel kan aan het herstel van onrecht een bijdrage worden geleverd door bij de omgang met koloniale objecten verantwoordelijkheid voor dat verleden te nemen.

En:

De eerste stap is de erkenning dat door het tegen hun wil in bezit nemen van cultuurgoederen de oorspronkelijke bevolking van de koloniale gebieden onrecht is aangedaan. Herstel van onrecht wordt niet alleen gerealiseerd door teruggave, maar ook door het onrecht te erkennen en het herstel daarvan als principieel uitgangspunt te hanteren.

Het gaat met name om geroofde voorwerpen uit de tijd dat Nederland Indonesië en Suriname bezette. De Raad voor Cultuur wil dat Nederland met die landen in gesprek gaat over teruggave van de gestolen kunststukken. Om hoeveel stukken het precies gaat is niet bekend, maar de Raad schat het aantal honderdduizenden.

Vorig jaar lieten de musea voor volkenkunde – het Tropenmuseum in Amsterdam, Museum Volkenkunde in Leiden en het Afrika Museum in Berg en Dal – al weten zelf op zoek te gaan naar roofkunst in hun collectie, om dat vervolgens terug te geven. Vorige maand besloten activisten zelf alvast een beeld op te halen in Berg en Dal.

