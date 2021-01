Relschoppers belagen ziekenhuis Enschede

Vandalen hebben zondagavond rond 11 uur het Enschedese ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) bekogeld. Ze probeerden de ruiten in te gooien, maar slaagden daar volgens de politie niet in. Na het ingaan van de avondklok verzamelde zich al een groep demonstranten op de Oude Markt in het centrum van Enschede.

Het Medisch Spectrum Twente ziekenhuis in #Enschede wordt belaagd door relschoppers pic.twitter.com/dDai6EeJTw — Roeland Roovers (@r0eland) January 24, 2021

#Enschede Online circuleert een filmpje dat de indruk wekt dat eerder op de avond een ruit van het ziekenhuis sneuvelt.

Dat klopt niet. Er zijn geen ruiten gesneuveld van het ziekenhuis. ^RV https://t.co/MWhv8xpArH — Politie Overijssel (@POL_Overijssel) January 24, 2021

De politie verjoeg de relschoppers. Het ziekenhuispersoneel is flink geschrokken van de agressie. “Het is verschrikkelijk dat wij nu doelwit zijn. Juist de mensen die zich zo hard hebben ingezet tijdens deze coronacrisis”, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis tegen RTL Nieuws.

Zondag waren er in verscheidene Nederlandse plaatsen gewelddadige protesten van corona-ontkenners, anti-avondklokdemonstranten en de racisten van Pegida. In onder meer Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Venlo en Tilburg en op Urk waren er ongeregeldheden.

Op Urk staken vandalen zaterdag een teststraat in brand. Dat protesten zich tijdens een epidemie richten tegen de zorg is geen uniek Nederlands fenomeen. Tijdens de laatste ebola-epidemie in Congo waren zorgmedewerkers en noodhospitalen ook regelmatig het doelwit van agressieve virusontkenners.