RIVM slaat 170.000 kwetsbare personen over bij versturen vaccinatiebrief

Zo’n 170.000 kwetsbare personen met een medische indicatie, hebben geen uitnodiging gekregen voor een coronavaccinatie, terwijl dat wel had gemoeten. Als gevolg van die fout waren er te weinig prikafspraken bij de GGD, waardoor gezonde personen vervroegd alvast gevaccineerd zijn. Dat schrijft het AD.

Het gaat om mensen jonger dan 60 jaar met bijvoorbeeld astma of diabetes. Omdat zij bij een coronabesmetting een groter gezondheidsrisico lopen, zijn ze eerder aan de beurt voor een prik dan gezonde vijftigers. Afgelopen zaterdag had iedereen uit deze risicogroep de uitnodiging binnen moeten hebben, zo had demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid beloofd. Maar dat gebeurde niet.

Het RIVM hield ondertussen vol dat het leegblijven van de priklocaties niets te maken had met het niet ontvangen van de brief. Zo zou onder meer de meivakantie debet zijn aan de stilte in de vaccinatiecentra en was slechts ‘een handjevol’ patiënten van huisartsenpraktijken nog in afwachting van een brief. Huisartsen begrijpen ondertussen niets van de vertraging. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) laat weten dat alle gegevens van de patiënten al op 6 mei bij het RIVM zijn aangeleverd.

Een woordvoerder van Hugo de Jonge laat nu weten dat ‘het aantal mensen met medische indicatie groter dan verwacht’ bleek en dat het versturen van de brieven ‘een enorme operatie’ is. Bij de GGD’s worden nu tijdsloten opengehouden om de kwetsbare personen zonder uitnodiging alsnog te kunnen vaccineren.

