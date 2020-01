‘Saoedische kroonprins betrokken bij hacken Amazon-ceo Jeff Bezos’

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman was vermoedelijk betrokken bij het hacken van de telefoon van Amazon-ceo Jeff Bezos. Dat meldt The Guardian. De hack kostte Bezos zijn huwelijk.

Volgens bronnen van The Guardian werd de telefoon van Bezos gehackt nadat de Amazon-ceo via WhatsApp een geïnfecteerde video toegestuurd had gekregen van Bin Salman. Enkele uren nadat de Saoedische kroonprins op 1 mei 2018 een videobestand naar Bezos had gestuurd, werd de telefoon van de Amazon-ceo leeggetrokken.

Eind vorig jaar dichtte WhatsApp een veiligheidslek waarmee het mogelijk was om met behulp van een kwaadaardige video toegang te krijgen toot iemands telefoon. WhatsApp verklaarde bij die gelegenheid over aanwijzingen te beschikken dat criminelen het lek hadden misbruikt.

Het roddelblad National Enquirer publiceerde begin 2019 over een buitenechtelijke relatie van Bezos en probeerde de Amazon-topman af te persen met naaktfoto’s die het tijdschrift toegespeeld had gekregen. Bezos besloot daarop zelf naar buiten te treden met het nieuws over zijn gehackte telefoon.

Door Bezos ingeschakelde onderzoekers raakten er al snel van overtuigd dat Saoedi-Arabië achter het lekken van privé-informatie aan de National Enquirer zat. Saoedi-Arabië-watchers gaan ervan uit dat het land Bezos probeerde te raken, omdat hij eigenaar is van de Washington Post.

De Post publiceerde kritische columns over het land van Jamal Khashoggi. In oktober 2018 werd Khashoggi vermoord in het Saoedische consulaat in Instanbul. Eind vorig jaar legde de Saoedische rechter aan vijf mensen de doodstraf op wegens hun betrokkenheid bij de moord.

Bin Salmans betrokkenheid bij de hack van Bezos is ook pikant omdat de kroonprins grote belangen heeft in verscheidene techbedrijven. Zo investeerde hij onder meer miljarden in Uber. Uber-ceo Dara Khosrowshahi vergeleek de moord op Khashoggi eind vorig jaar met een auto-ongeluk – een uitspraak die hij later weer introk.

De Amerikaanse ambassade van Saoedi-Arabië ontkent de betrokkenheid van Bin Salman bij het hacken van Bezos’ telefoon in een tweet.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out. — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) January 22, 2020

cc-foto: Seattle City Council