Strop in garage zwarte Nascar-coureur die zich uitsprak tegen racisme

In de garagebox van Nascar-coureur Bubba Wallace is zondag een strop aangetroffen, melden Amerikaanse media. Wallace is de enige zwarte Nascar-coureur. Hij sprak de afgelopen weken zijn steun uit voor Black Lives Matter. Hij droeg onder meer een shirt met de tekst ‘I can’t breathe’. Ook riep hij Nascar op om een verbod in te stellen op de Confederatievlag bij races, vanwege de associaties met het slavernijverleden. Nascar deed de vlag daarop in de ban.

Het is nog onbekend welke racist de strop heeft opgehangen in de garage van Wallace. Volgens Nascar hebben alleen andere raceteams, medewerkers van Nascar, beveiligers en medisch personeel toegang tot de garageboxen. Wallace noemt de strop op Twitter “een verwerpelijke racistische en hatelijke actie”. Hij is echter niet van plan zich te laten intimideren. “Ik blijf trots staan voor waar ik in geloof.”

In een reactie spreekt Nascar schande van de doodsbedreiging voor Wallace. “We zijn boos en verontwaardigd, en kunnen niet genoeg benadrukken hoe serieus we deze afschuwelijke daad nemen”, aldus de raceorganisatie. Nascar voelt zich door de actie “alleen maar gesterkt in ons voornemen om de sport gastvrij te maken voor iedereen”.