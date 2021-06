Sydney twee weken in lockdown vanwege Delta-variant

De miljoenen inwoners van Sydney en omgeving moeten weer twee weken in lockdown. Er zijn inmiddels 80 besmettingen vastgesteld met de zeer besmettelijke Delta-variant in de Australische stad.

Australië heeft tot nu toe relatief weinig te lijden gehad onder corona. Er zijn sinds het begin van de pandemie iets meer dan 30.000 besmettingen vastgesteld, 910 Australiërs zijn aan covid-19 overleden. Uitbraken worden door bron- en contactonderzoek de kop in gedrukt.

Vanwege de snelle opmars van de Delta-variant hebben de autoriteiten nu naar eigen zeggen geen andere keuze dan het opleggen van een volledige lockdown. Wat daarbij meespeelt, is dat de vaccinatiecampagne in Australië traag op gang komt. Slechts 4,4 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.

Omdat het basaal reproductiegetal (R0) van de Delta-variant vermoedelijk ergens tussen de 5 en 6 ligt, kan het aantal infecties zonder maatregelen snel oplopen. Dat was onder meer te zien in India waar de ziekenhuizen de toestroom van patiënten met de Delta-variant eind april niet meer aankonden.

Dat de Delta-variant ongeveer twee keer zo besmettelijk is als het oorspronkelijke virus, hebben ze in Australië inmiddels ook zelf kunnen vaststellen. Zo besmette een man twee voorbijgangers in luttele seconden.