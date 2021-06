Man besmet voorbijgangers in enkele seconden met Delta-variant

Hoe besmettelijk de Delta-variant is, blijkt in Australië. Daar is bij bron- en contactonderzoek vastgesteld dat een man twee voorbijgangers heeft besmet. De man bracht een bezoek aan een winkelcentrum. De duizenden mensen die het winkelcentrum rond dezelfde tijd bezochten, moeten zich laten testen.

“NO MORE THAN MERE SECONDS” of exposure in 10-60 centimeters where one man triggers several #DeltaVariant infections with brief “fleeting” contact. Thousands of shoppers at NSW🇦🇺 mass tested. Delta called “near & present danger”. HT @lizziepearl. #COVID19pic.twitter.com/NFg1RwMnVD — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 21, 2021

Het is bekend dat de Delta-variant besmettelijker is dan eerdere mutaties. Het verklaart waarom de variant in veel Europese landen met een flinke opmars bezig is. In het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Rusland is de Delta-mutatie al verantwoordelijk voor bijna alle infecties.

Great new article by @jburnmurdoch in @FT: Delta variant begins to spread, threatening EU’s Covid progress. Notice slick graphs mentioning "Method from Tom Wenseleers". Brave of him to adapt my messy multinomial fit R scripts & get them to work! 🙂 https://t.co/V14YZ1Gd5l pic.twitter.com/rWNJQy5Xbu — Tom Wenseleers (@TWenseleers) June 20, 2021

Een enkele prik met Pfizer of AstraZeneca beschermt minder goed tegen de Delta-variant dan tegen eerdere mutaties. Volgens Schots onderzoek is de kans om in het ziekenhuis te belanden door de Delta-variant bovendien twee keer zo groot.

In Lissabon was afgelopen weekend een nieuwe lockdown vanwege een uitbraak van de Delta-variant. Honderden Nederlandse scholieren raakten de afgelopen weken besmet toen zij vakantie vierden in Spanje en Portugal.