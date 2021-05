Sywert van Lienden blijft om de hete brij heen draaien

Er klopte niets van het Volkskrant-artikel waarin uit de doeken werd gedaan hoe Sywert van Lienden verdiende aan de handel in mondkapjes, beweerde Van Lienden de afgelopen dagen. In een verklaring die hij maandagavond heeft uitgegeven, blijft hij echter om de hete brij heen draaien.

Van Lienden weerlegt de belangrijkste kritiek nog altijd niet. De voormalige tafelgast van DWDD verklaarde voortdurend dat hij ‘om niet’ werkte, maar in werkelijkheid verdiende hij wel degelijk aan de mondkapjeshandel – volgens een ingewijde werd hij er zelfs ‘schathemelrijk’ mee.

De ondernemer liet twee deals ter waarde van 100 miljoen euro via zijn commerciële bedrijf Relief Goods Alliance lopen. Volgens Van Lienden was dat onder meer nodig omdat zijn ideële Stichting Hulptroepen Alliantie onvoldoende werkkapitaal had.

Hoeveel Van Lienden heeft verdiend wil hij nog altijd niet vertellen.

