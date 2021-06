CDA verder zonder lid Sywert

Mondkapjeshandelaar Sywert van Lienden heeft zijn CDA-lidmaatschap opgezegd. Dat zou zijn gebeurd ‘in goed overleg‘ met het landelijk bestuur. Binnen de partij loopt een onderzoek naar de integriteit van Van Lienden, die in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar meeschreef aan het partijprogramma. Ook was er vanuit andere CDA-leden het verzoek gekomen om Van Lienden uit de partij te zetten. Nog voor de pedante pandemieprofiteur geroyeerd kon worden, besloot de fopfilantroop zelf op te stappen.

Van Lienden katapulteerde zichzelf van feitenvrije talkshowgast naar wereldfaam in eigen land, door een bijzonder lucratieve deal te sluiten met de overheid voor een grote partij inferieure mondkapjes. Het maakte Van Lienden en zijn twee compagnons in een klap multimiljonair. Inmiddels komen er vrijwel wekelijks nieuwe feiten bovendrijven die aantonen hoezeer Van Lienden de kluit belazerd heeft.

De eveneens opgestapte CDA-dissident Pieter Omtzigt haalde onlangs nog uit naar Van Lienden in de uitgelekte memo vol kritiek op de partij. Daarin schreef hij:

Door het gebrek aan een inhoudelijk debat en een‘denktank’ van prominenten binnen de partij loopt het CDA ernstig gevaar dat zijn beleid in toenemende mate bepaald gaat worden door buitenstaanders, lobbyisten die uiteindelijk zelfs ‘meeschrijven’ aan het verkiezingsprogramma, zonder dat daarin nog een duidelijke CDA-lijn kan worden ontdekt.

In tegenstelling tot het opstappen van Pieter Omtzigt, heeft het er alle schijn van dat het vertrek van Van Lienden weinig invloed zal hebben op het CDA. Onbekend is of Van Lienden daadwerkelijk contributie heeft afgedragen.