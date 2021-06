UEFA zegt ‘Nein!’ tegen regenboogstadion tijdens wedstrijd tegen Hongaren

De Duitse voetbalbond laat weten dat de Allianz Arena gewoon wit verlicht zal zijn, nadat de UEFA verboden het stadion in München te laten oplichten in de regenboogkleuren voor de wedstrijd tegen Hongarije. Daartoe was opgeroepen in een petitie, een plan dat door de gemeenteraad van München werd omarmd. Burgemeester Dieter Reiter van München had er een speciaal verzoek voor ingediend, maar kreeg daarop een ferm ‘Nein’ te horen van de EK-organisator. De UEFA verbiedt politieke uitingen tijdens voetbalwedstrijden en schaart aandacht vragen voor LHBTI-rechten daaronder.

Vorige week nam Hongarije een zeer omstreden anti-homowet in die de rechten van LHBTI’ers in het land drastisch inperkt. De wedstrijd tegen Hongarije was een ideale gelegenheid om daar vanuit Duitsland een signaal tegen af te geven. De buitenkant van de Allianz Arena bestaat uit een enorme hoeveelheid LED-lampen die in elke denkbare kleur verlicht kunnen worden. De UEFA laat nu echter weten dat er een uniform uiterlijk voor alle EK-stadions is afgesproken en dat daarvan niet mag worden afgeweken. Jens Grittner, persvoorlichter van de Duitse bond zegt daarover tegen Bild: ‘Er zijn goede redenen dit uniforme stadionontwerp na te leven. Misschien hoef je op de speeldag van woensdag niet per se die lichten te veranderen.’

Doelman Manuel Neuer, de aanvoerder van het Duitse elftal, speelde tot nu toe het toernooi met een regenboogband om zijn arm. Daar deed de UEFA onderzoek naar en liet aanvankelijk weten dat ook die band een ongeoorloofde politieke uiting was, maar kwam daar later toch op terug. Neuer draagt de band al sinds de oefenwedstrijd tegen Letland op 7 juni in Düsseldorf. Volgens de Duitse bond draagt Neuer de band namens zowel het gehele team als de voetbalbond en staat die symbool voor diversiteit, openheid, tolerantie en tegen haat en uitsluiting. Als ‘goedmaker’ zal het stadion op 28 juni alsnog de regenboogkleuren krijgen. Die dag is er alleen geen wedstrijd.