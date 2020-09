Verzorgingshuis bedreigd na oproep viruswaanzinnige Willem Engel

Personeel van verzorgingshuis Guldenakker in Goirle is bedreigd nadat corona-ontkenner Willem Engel het telefoonnummer van de instelling op zijn Facebook-pagina had geplaatst. Volgelingen van Engel wensten de medewerkers onder meer ‘een langzame, pijnlijke en eenzame dood’ toe. Dat meldt De Stentor. “Onze telefonistes werden uitgescholden en waren daardoor behoorlijk van slag”, verklaart een woordvoerder tegen de krant.

Het verzorgingshuis ging twee weken op slot vanwege een corona-uitbraak. Omdat aanvankelijk niet duidelijk was waar de besmettingsbron zat, besloot het woonzorgcentrum in overleg met de GGD tot een tijdelijke sluiting. Engel was des duivels: “We hebben geconcludeerd dat dit nooit meer mocht”, schreef hij 10 september op Facebook. Hoewel er werd gedreigd met een protestactie, bleef het bij dreigtelefoontjes. Sinds woensdag is verzorgingshuis Guldenakker weer open.

Viruswaanzinnigen en andere corona-ontkenners proberen hun gebrek aan argumenten regelmatig te compenseren met dreigementen en agressie. Verscheidene demonstraties liepen uit de hand. Ook werd Pieter Omtzigt vorige maand in Den Haag achtervolgd door complotdenkers. Een van hen maakte het CDA-Kamerlid uit voor ‘mongool’ en dreigde hem dood te slaan. Een week geleden werd Mark Rutte belaagd door een demonstrant van Viruswaanzin.