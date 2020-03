Vluchtelingen op Turks-Griekse grens zitten nu tussen twee vuren

Turkije zet duizend agenten in die moeten voorkomen dat de vluchtelingen bij de Turks-Griekse grens weer terugkomen. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu bekendgemaakt.

Vorige week besloot de Turkse president Erdogan om de grenzen te openen voor Syrische vluchtelingen die naar Europa willen. Die beslissing leidt sindsdien tot drama’s aan de grens, waar Griekse grensbewakers onder meer traangas en waterkanonnen inzetten om de vluchtelingen te stoppen. Ook bootvluchtelingen worden hardhandig tegengehouden.

“Ze vertelden ons dat de grens open was”, vertelt een man uit het Syrische Idlib, die met zijn tien maanden oude kind is gestrand bij de grens, aan France24. “We zijn uitgeput”, verklaart een andere man. “Het voelt alsof we gevangen worden gehouden in een spel: we worden van de ene naar de andere kant gestuurd.”

Volgens Soylu zijn er 164 gewonden gevallen door het optreden van de Griekse autoriteiten. Zij worden verpleegd in Turkse ziekenhuizen. Ook zijn er drie mensen gedood, stelt de Turkse minister. De Grieken ontkennen dat.

De Griekse autoriteiten stellen dat er vanaf 29 februari bijna 35.000 mislukte pogingen geweest van vluchtelingen om toegang te krijgen tot het land. Daarbij zijn 244 mensen gearresteerd. De Griekse minister van Migratie Notis Mitarachi kondigt aan dat de honderden mensen die sinds 1 maart zonder toestemming het land zijn binnengekomen, naar hun land van herkomst zullen worden gestuurd.