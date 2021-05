Wetenschappers steunen Nederlandse onderzoekster na aangifte Franse ‘wonderdokter’

Microbioloog Elisabeth Bik, wereldvermaard expert op het gebied van wetenschappelijk wangedrag, wordt bedreigd door Didier Raoult een gevreesde Franse populistische ‘wonderdokter’. Raoult werd op het wereldpodium getrokken door toenmalig president Trump omdat hij een het malariamedicijn hydroxychloroquine aanprees als middel tegen corona. Het onderzoek dat Raoult presenteerde bleek dubieus. Bik ontdekte dat Raoult zich niet aan de wetenschappelijke eisen voor medisch onderzoek had gehouden en de resultaten daardoor niet betrouwbaar zijn. De proefpersonen waarop Raoult zijn conclusies baseerde waren zo verschillend dat de werking van het medicijn niet viel vast te stellen, constateerde Bik. Anderen werden uit de onderzoeksresultaten weggelaten.

In maart vorig jaar publiceerde Bik een blog waarin ze het onderzoek van Raoult bekritiseerde. Andere wetenschappers volgden en de viroloog Raoult, die ook de klimaatcrisis ontkent en eerder opzien baarde met een boek waarin hij zich tegen de evolutietheorie van Darwin keerde, opende vervolgens de aanval op Bik. De wonderdokter, die overigens in het verleden ook serieus wetenschappelijk werk heeft verricht en daarom nog steeds geprezen wordt, kreeg hulp van zijn schare fans op social media die haar belaagden en bedreigden. In Frankrijk wordt al maanden gespeculeerd dat Raoult zich als kandidaat in de strijd om het presidentschap gaat storten.

Professor at the @IHU_Marseille keeps on doxxing my home address and financial info.

Please report @EChabriere and alter ego @LeProfessionne9 massively. This is just disgusting. — Elisabeth Bik 💉 💉 (@MicrobiomDigest) May 1, 2021

Nu heeft Raoult samen met een collega aangifte gedaan tegen Bik. Ze beschuldigen Bik van smaad en afpersing. Dat laatste omdat ze een crowdfunding account bij Patreon heeft waar supporters haar werk financieel kunnen ondersteunen. Een andere wetenschapper, Lonni Besançon, zegt in The Guardian ook bedreigd te zijn nadat hij fouten in het werk van Raoult blootlegde.

L'Université Aix-Marseille @univamu et son président Éric Berton @eric__berton soutiennent par leur inaction le harcèlement de Raoult et Chabrière contre Elisabeth Bik, spécialiste en éthique. La communauté scientifique ne peut que le regretter amèrement. https://t.co/sGrgAOXqJo — FX Coudert (@fxcoudert) May 18, 2021

Honderden wetenschappers hebben een internationale verklaring ondertekend waarin de acties tegen Bik scherp veroordeeld worden. Ze prijzen Bik omdat ze niet alleen nauwgezet fouten in wetenschappelijke publicaties opspoort maar omdat ze de moed heeft op te treden als klokkenluider.

Terrible. This lawsuit against Dr. Bik and the administrator of PubPeer is intended to silence public peer review. Scientists should not be punished civilly or economically for documenting problems with research that most charitably can be described as deeply flawed. https://t.co/iK48NMVhZl — Dr. Angela Rasmussen (@angie_rasmussen) April 30, 2021

Bik onthulde eerder fouten in de wetenschappelijke publicaties van Ronald Plasterk, ooit een gevierd wetenschapper die de politiek in ging, minister werd voor de PvdA en uiteindelijk eindigde als Telegraaf-columnist en Powned-fanboy.

De wetenschappers waarschuwen in hun protestbrief dat de juridische actie tegen Bik verregaande consequenties kan hebben voor wetenschappelijk onderzoek omdat het vrije debat daardoor belemmerd wordt.