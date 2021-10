Woonprotest Rotterdam: ‘Dit is geen woonbeleid maar wanbeleid’

Bij het woonprotest dat zondagmiddag plaatsvindt in het Afrikaanderpark in Rotterdam verwacht de organisatie tienduizenden demonstranten. Kort na de start was het al flink druk, zo blijkt uit de live beelden.

“Huizen voor mensen, niet voor winst”, is het motto van de dag. Daarnaast zijn er natuurlijk weer tal van originele protestborden met teksten als ‘Geen woorden maar daken’, ‘Huisjesmelkers functie elders’ en ‘Een eigen huis, een plek onder de z – oh, toch niet’.

De demonstranten keren zich onder meer tegen de sloop van sociale huurwoningen, de jarenlange wachtlijsten en de verhuurdersheffing. Ook vrezen zij Amsterdamse toestanden in Rotterdam. In de hoofdstad kopen investeerders als prins Bernhard jr. en BlackRock op grote schaal huizen op. Zo drijven zij de prijzen op.

“Honderdduizenden huurders kunnen de huur niet betalen. Dat is geen woonbeleid, dat is wanbeleid”, aldus Marcel Trip van de Woonbond, die de deelnemers aan het protest toesprak.

Vorige maand vond er al een woonprotest plaats in Amsterdam. Dat was de drukst bezochte woningnooddemonstratie in decennia.