Ziekenhuis Venlo ligt vol en kondigt opnamestop af

Ziekenhuis VieCuri in Venlo neemt sinds zaterdag geen nieuwe patiënten meer op. Het ziekenhuis ligt vol, meldt RTL Nieuws. Tegenover 1Limburg verklaart een woordvoerder:

“Het is een hele vergaande maatregel. Als ziekenhuis willen we dit uiteraard liever niet. Het is ook zeer uitzonderlijk. We halen altijd alles uit de kast om elke patiënt goede zorg te bieden. Maar elk ziekenhuis heeft zijn maximale capaciteit.”

Ambulances rijden patiënten naar andere ziekenhuizen en ook huisartsen sturen patiënten die opgenomen moeten worden, door naar elders. Het is nog onduidelijk hoelang de opnamestop van kracht blijft.

Mark Rutte en Hugo de Jonge besloten om de coronamaatregelen deze week te versoepelen omdat zij verwachtten dat de druk in de ziekenhuizen zou afnemen. Volgens de demissionaire premier was dat geen gok. Hij sprak van “optimistische vooruitzichten”. “We zijn langzaam op een plateau aangekomen op de IC’s.”

