Han van der Horst

Nu de mogelijkheid bestaat dat Kajsa Ollongren de hele politieke top van ons land aan de corona heeft geholpen, is op de sociale media het grote sliep uit begonnen. Ha ha ha, ze hebben zich niet aan de basisregels gehouden. Eens kijken hoe die dan luiden. Ze staan op Rijksoverheid.nl. “Klachten? Blijf thuis en laat U testen”. Iets dieper op de site wordt dit uitgewerkt. “Blijf thuis en maak een afspraak om U te laten testen. Ook bij een milde verkoudheid zoals een loopneus. Blijf thuis tot U de testuitslag weet”.

Mevrouw Ollongren heeft zich in ieder geval niet gehouden aan de regels die voor Jan Lul van de Hogebomen gelden. Zij kreeg de uitslag immers in de Stadhouderszaal op het Binnenhof waar zij op het punt stond – samen met Annemarie Jorritsma – Mark Rutte en Sigrid Kaag te ontvangen. Zij zijn nog net de dans ontsprongen.

Maar er blijkt een uitgebreidere set richtlijnen te bestaan, het protocol Bron- en contactonderzoek dat op de site van het RIVM is te vinden. Dat is een lang en ingewikkeld verhaal waaruit je kunt distilleren wie rond een besmet persoon allemaal moeten worden opgespoord omdat ze wellicht ook corona onder de leden hebben. Volgens NRC maken de spindoctors van het Binnenhof daarvan nu gebruik om te vertellen dat het gedrag van mevrouw Ollongren (en van Mona Keijzer, en van Hugo de Jonge) helemaal tiptop in orde was.

Behalve huisgenoten zijn dat personen die zich langer dan een kwartier minder dan anderhalve meter verwijderd bevonden van een corona-patiënt, behalve als dat in bus, trein of vliegtuig (!) gebeurde. Als je corona-app af gaat, is een test altijd geboden. Ook als je in het voorbijgaan door een coronalijder bent gekust of in het gezicht gehoest moet het wattenstaafje diep je neus in. Duurde je contact minder dan een kwartier of hield je wel keurig een afstand van anderhalve meter aan, dan hoef je niet te worden getest.

De spindoctors maken daarvan: Dan heeft de besmette bewindspersoon zich dus keurig aan de regels gehouden. Dan lopen anderen geen gevaar. Je hoeft helemaal niet thuis te blijven als je maar zorgvuldig een afstand aanhoudt van anderhalve meter en geen hoestbuien hebt. Dit alles is uiteraard rechtstreeks in strijd met de basisregel: na een test wacht je thuis de uitslag af. Bovendien is dit protocol een werkdocument voor RIVM-personeel dat bron en contactonderzoek uitvoert. Het is geen aanvulling op de basisregels. Anders kunnen die wel in de prullenbak.

De discussie zal zich de komende dagen wel op dit punt concentreren. Dat leidt de aandacht af van een ándere vuistregel die de beide verkenners met verve geschonden hebben: werk zoveel mogelijk thuis. Er was geen enkele reden de Stadhouderszaal in te richten voor de gesprekken tussen de verkenners en de politieke leiders. Dat had net zo goed online gekund. Bij de AIVD werken vast slimme jongens en meisjes die het signaal kunnen versleutelen, mocht iemand over vertrouwelijkheid beginnen. Half Nederland heeft inmiddels ervaren dat videovergaderingen heel effectief zijn, mits ze goed worden geleid. De minister-presidenten van alle EU-lidstaten hebben daar het afgelopen jaar grote ervaring mee opgedaan. Het werkt prima. Ik weet het: het is achteraf lullen en ook ik had er eerder op moeten komen en ik heb makkelijk praten, maar ik doe het toch.

Als ze van het begin af aan achter hun computers waren gekropen, had deze misse toestand met achteraf schriftuurlijke uitleg van de coronaregels om je schoon te wassen, nooit plaatsgevonden. Mark Rutte heeft dit inmiddels begrepen. De ministerraad wordt voorlopig online gehouden. Eerder had hij opgemerkt, dat zulke bijeenkomsten niet goed van nieuwsgierigen was af te schermen.

De politieke top van Nederland ervaart nu aan den lijve hoe risicovol het is om niet zoveel mogelijk van huis uit te werken. Laat men daar op het Binnenhof lering uit trekken en maatregelen nemen om het naar de zaak gaan in Nederland zoveel mogelijk te ontmoedigen.

Naschrift: grappige zinsnede in het AD:

Maar toen kwam de uitslag binnen, dus kort na negen uur vertrok ze weer, met haar mondkapje op stapte ze in de dienstauto. Ze wilde de pers niet te woord staan.

Ja, dat haalt je de koekoek als je positief getest bent.

Naschrift 2: De aantekeningen van Ollongren en Jorritsma, waar persfotografen beeld van hebben, zijn misschien nog brisanter. Ze kunnen wel opnieuw beginnen. Ernstig is dat blijkbaar een toekomst van Omtzigt buiten het Binnenhof aan de orde is geweest. Over Renske Leijten is het niet gegaan. Die zit naar het oordeel van de verkenners blijkbaar veilig opgeborgen in een eeuwige oppositiepartij.

