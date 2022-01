Nederland, Covid en scholen zijn een unieke combinatie. De scholen moesten als zowat de enigen in de wereld in december dicht. De ziekenhuizen waren te vol, de boosters te laat en onze nauwelijks tegen infecties beschermde scholen de grootste verspreidingslocaties. Voor de sluiting beleefde het onderwijs een zeer chaotisch najaar waarbij maar weinig scholen tijdelijke sluiting van klassen bespaard bleef. Taferelen die je in gebieden met goed beschermde scholen, zoals Italië of ook grote delen van Duitsland, veel minder ziet.

En toch gaat het onderwijs de komende week weer open zonder internationaal gebruikelijke en door WHO en ECDC aangeraden maatregelen zoals mond-neusmaskers, afstand, CO2-meters of luchtfilters. Zelfs het qua corona losse Engeland gaat komende week van start met maskers. België kiest voor CO2-meters en maskers, en andere landen denken langs dezelfde lijnen. Nederland laat de scholen bloot, tenzij cosmetische ingrepen zoals maskers in de gang (maar niet in de klas) worden meegerekend natuurlijk.

Nederland doet zo haar kinderen tekort, en in wereldwijd unieke mate. In de eerste plaats gaan onbeschermde scholen vaker dicht. Dit omdat ze in hoge mate bijdragen aan infecties en dan ziekenhuisbelasting, wat lockdowns geeft en dus ook schoolsluiting. Landen die ondanks beschermde scholen in lockdown moeten hoeven de scholen niet dicht te doen als ze nauwelijks besmettingen opleveren, leert de logica. Gesloten fysiek onderwijs is heel lastig voor ouders en, als het te vaak gebeurt, ook niet goed voor kinderen. Vorige winter waren Nederlandse scholen maanden dicht, en ook deze winter hebben ze het slechter dan elders.

Onderwijs is ook niet alleen dicht of open, fysiek of online, maar ook kalm of chaotisch. Nederlandse kinderen hebben al bijna 2 jaar, en vooral de afgelopen maanden, te lijden onder chaos en onzekerheid. Niet alleen klassen, maar hele scholen worden met regelmaat gesloten als de besmettingen te veel uit de hand lopen. Beslissingen van het kabinet over open of dicht onderwijs worden pas dagen van tevoren aangekondigd. De kinderen van ondergetekende hadden afgelopen schooljaar geen enkele coronacommotie op de met maskers, afstand, ventilatie en luchtfilters beschermde Italiaanse school. Nu ze weer in Nederland zijn regent het dichte klassen, besmettingen en onzekerheid over vakanties en sluitingen. Het contrast is enorm, en niet in het voordeel van Nederland.

En die chaos zal in januari en februari nog veel groter worden. Onze onbeschermde scholen zullen heel erg snel ten prooi vallen aan de uniek besmettelijke Omikron-variant. Dat stelt ook het OMT. In landen waar Omikron al langer dominant is, zoals Engeland en de VS, zijn er nu meer ziekenhuisopnames van kinderen met COVID-19 dan ooit tevoren. De Delta-variant laat ongeveer 1 op de 7 besmette kinderen met langetermijn-klachten zitten, die veel te vaak het kind beperken in het leerproces, sociale ontwikkeling en/of gewoon een leuke jeugd.

Daarbij is het cru dat Nederlandse kinderen, althans onder de 12 jaar oud, nog niet gevaccineerd zijn. Eigenlijk overal in Europa kan dat al sinds november of december, maar in Nederland zal pas later deze maand een begin worden gemaakt met risicogroepen. Voor gezonde kinderen wordt niet eens een datum genoemd, maar het zal voor bijna alle kinderen na de Omikron-besmetting komen. Ons land had die kinderen allang kunnen prikken, en kan dat alsnog voordat Omikron komt, maar kiest anders.

De hoge besmettingsgraad van de Nederlandse jeugd heeft ook geleid tot vele besmettingen van (groot)ouders. Die zijn daar lang niet allemaal zonder kleerscheuren vanaf gekomen, wat buitengewoon belastend is voor een kind dat weet de ouder te hebben aangestoken. Vele Nederlandse kinderen zijn wees geworden, en maar al te vaak via henzelf. En de algemene chaos die Nederland al twee jaar mede door het beleid van onbeschermde scholen kenmerkt, van lege supermarkten tot corona-terrorisme, is sociologisch gezien niet in het belang van kinderen.

De situatie van Nederlandse kinderen in coronatijden is moeilijk. In unieke mate, lijkt het zelfs. Dat is bijzonder, omdat het kabinet en haar fellow travelers in en rond het OMT juist zo vaak emotioneel en zelfs alarmerend spreken in de media over het belang van fysiek onderwijs en goede sociale en mentale ontwikkeling. Dat doen die mensen dan zonder het ooit te hebben over beschermde scholen, en bijvoorbeeld OMT-lid Illy pleitte zelfs tegen vaccinatie van minderjarigen.

Dergelijke eenzijdige en vaak misleidende informatie kenmerkt ook het bredere beleid, waarin waarheden over de besmettelijkheid van en risico’s voor kinderen, Long Covid en het feit dat je vooral besmet raakt door te ademen maar weinig ruimte krijgen. Een rechtszaak tegen de Staat in begin 2021 over die desinformatie over kinderen leidde tot tijdelijk meer eerlijkheid, maar krijgt nu een vervolg omdat er nog steeds veel, waarschijnlijk politiek nuttige, onzin op de sites van de overheid staat.

De kwetsbare situatie van Nederlandse kinderen is een onvermijdelijk onderdeel van het even unieke Nederlandse coronabeleid. Dat maakt de keuze het virus “zo snel mogelijk” te laten rondgaan onder “niet-kwetsbare” groepen, waaronder en vooral de als onkwetsbaar geschetste jeugd. De hoop is op kudde-immuniteit door infectie en/of injectie, die dan de kwetsbare groepen en de economie dient. Dat was allemaal tot nu toe gefaald wensdenken, maar dat stopt het beleid niet.

Deze Omikron-golf zal volgens het OMT maar 1 of 2 maanden duren, en vooral aangejaagd worden door de scholen. Onze kinderen betalen wederom de prijs door vooraan de rij gezet te worden. Ongevaccineerd en onder dwang en misleiding, zelfs. Door een politiek die zelf voor de zekerheid het kerstreces met een week verlengt. En dat zal zelfs als Long Covid bij de jeugd uiteindelijk wel mee zal blijken te vallen nog lang negatieve effecten blijven hebben. De sprint naar “Groepsimmuniteit” werd bedacht om de ouderen en de economie te sparen. Die strategie wordt door die ouderen, de economie en bijvoorbeeld ook leerkrachten duur betaald. Maar ook door onze meest kwetsbare burgers: de kinderen. Een onnodige en onvergeeflijke keuze. De nieuwe Duitse gezondheidsminister Lauterbach noemt het laten doordrenken van de jeugd met Omikron “onverantwoord”, en hij heeft gelijk.