De Groene doet verslag van een campagneavond van Forum van Democratie op de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Die gebeurtenis is om allerlei redenen schandalig en verontrustend. Al zullen de relativisten, die vinden dat je je niet te veel mag opwinden over de opkomst van extreemrechts en dat je ze om te beginnen niet eens extreemrechts mag noemen, er wel weer een sussende verklaring voor hebben. Dat de Amerikanen dat altijd al gedaan hebben, zich in de binnenlandse politiek van andere landen mengen. Voorheen deed de CIA dat stiekem en als dat niet werkte maakte het Pentagon het karwei af, desnoods met veel geweld.

Zo bezien is het gewoon ‘verfrissend’ van Trump om zich in het semi-openbaar met de Nederlandse verkiezingen te bemoeien. Poetin en Erdogan doen dat toch ook? Lekker transparant van de ambassadeur. Dat is trouwens de Nederlandse-Amerikaan Pete Hoekstra, die behoort tot het soort permanent ontevreden Nederlanders dat na WO II nog gewoon emigreerde in plaats van hier een politieke partij op te richten.

Ik zou nu een heel betoog kunnen houden over waarom het allemaal verschrikkelijk is maar dat hoef ik je vast niet te vertellen want dat weet je zelf al. Als dat laatste niet zo is dan is de kans dat je me gelooft erg klein. We leven immers in tijden van polarisatie à la de VS, waar een IJzeren Gordijn is opgetrokken tussen de politieke stromingen. Compleet met de aanzwellende dreiging van een oorlog tussen burgers onderling.

Nee, wat me trof in het verslag in De Groene was deze zin: “In de zaal staat een buffet gereed met hamburgers en kip.” Een buffet is de meest Amerikaanse manier van eten die je kunt bedenken. All You Can Eat zou de wapenspreuk van het land kunnen zijn. Maar die serveermethode is met corona geworden tot wat de darkroom was ten tijde van de AIDS-epidemie. Je hoeft geen epidemioloog te zijn om door te hebben dat een buffet niet meer van deze tijd is. Je voorgangers storten al kuchend en zwaar ademend de aerosolen over je toekomstige gerechten uit als ketchup over een hotdog. Het is een orgie van bacteriën en virussen.

Van die wetenschap trekken ze zich bij Forum, hoe fris, niets aan. Als tegenpartij moet je immers duidelijk een tegenpositie innemen, zelfs als het betekent dat je eigen aanhang kans loopt op een vroegtijdige dood. Doet Trump ook met z’n massabijeenkomsten. Je mag het vast niet zeggen maar het is een karaktertrekje van extreemrechts om te koketteren met de dood. Bij gebrek aan een echt front waar je de ultieme mannelijkheid kunt laten zien wordt de moed nu betoond bij het – al dan niet laatste – avondmaal.

Trump verklaarde vorige week dat je slachtoffers uit Democratische staten eigenlijk niet moet meetellen in de statistieken, dan ziet zijn beleid er ineens gunstiger uit. De president danst zo op de graven van omgekomen burgers en zijn aanhang staat er vrolijk klappend omheen. Ik kan niet meer verzinnen wat er voor nodig is om die mensen tot bezinning te brengen maar vrees dat het iets heel ergs moet zijn.

When they go low, we go high, doceerde Michelle Obama. Ik doe m’n best maar twijfel of ik dat nog langer kan opbrengen. Laat Baudet maar zijn buffetten organiseren. Gooi er wel een cordon sanitaire omheen en wacht rustig af.