Het zal jullie niet ontgaan zijn, Kamerlid Wybren van Haga, uit de VVD gezet vanwege integriteits-schendingen (knap!), is lid geworden van Forum voor Democratie. De komst van de dubieuze huisjesmelker werd uiteraard groots aangekondigd in een filmpje door Baudet zelf, en oplettende twitteraars wezen er al snel op op, dat hij eerder had gezegd geen trek te hebben in ‘zetelrovers’. Het kan verkeren.

Wybren vindt FvD “een fantastische partij. Het zijn allemaal fatsoenlijke mensen.” Eerder sprak CDA’er Henk Bleker al zijn verwondering uit over het voortdurende commentaar op Baudet en zijn partij, hij snapt er niets van: “allemaal nette mensen bij Forum”.

Zelden zoveel ophef over ‘nette mensen’ gezien. Nooit eigenlijk. Tijd om de nette mensen van Forum onder de loep te nemen.

Er is al jaren commentaar op Baudet en zijn uitingen. Recent kwam hij uitgebreid in het nieuws, door in een tweet een voorval van ‘twee dierbaren vriendinnen’ bij elkaar te liegen. Het lastig vallen door ‘agressieve Marokkanen’ bleek ik werkelijkheid een kaartjescontrole waarbij de vriendinnen niet bepaald meewerkte. Oeps, nette mensen verzinnen zoiets toch niet?

De dubieuze contacten van Baudet zijn regelmatig ter sprake gekomen. Nette mensen bieden hun proefschrift niet aan bij een Holocaust-ontkenner, Baudet wel, hij bezocht de etno-nationalist Jean-Marie Le Pen meermaals. Ook zijn vijf uur durende ontmoeting met de bekend Amerikaanse extreem-rechtse ‘denker Jared Taylor’ lijkt me niet iets voor nette mensen, net zomin als samenwerken met de neo-nazi’s van de NVU.

Nette mensen worden ook geen onderwerp van onderzoek door journalistiek programma Zembla. De Russische contacten van Forum zijn onderwerp van gesprek, al helemaal als de partij afdwingt dat een Poetin-vazal in de Kamer mag komen spreken.

Een partij van ‘nette mensen’ richt geen linkse-docenten-kliklijn op. Ze liegen niet over wetenschap, hitsen niet op tegen een wetenschappelijk instituut, en hangen niet de fascist uit door wetenschappers, universiteiten, journalisten of kunstenaars te betichten van ondermijning van onze maatschappij. In een open brief ondertekend door duizend wetenschappers, docenten en onderzoekers, noemen zij de uitspraken van Baudet ‘verontrustend en alarmerend’. Heel netjes allemaal.

Nette mensen trekken ook geen antisemitische complottheorie ‘cultuurmarxisme’ de mainstream politiek in, proberen niet de extreemrechtse complottheorie ‘omvolking‘ wit te wassen en spreken niet op bijeenkomsten waar SS-vlaggen wapperen.

Ze trekken geen racistische complotdenkers aan die tweeten over een ‘plan van Kalergi’, ze verwijzen je niet door naar artikelen van racisten of artikelen op websites van racisten. Nette mensen krijgen geen artikel over hun argumenten, geworteld in racistische ideologie en brengen geen pseudo-wetenschap over IQ en ras het publieke debat in. Baudet wel.

Nette mensen houden geen fascistische overwinnings-speech. Nette mensen trekken geen ‘fascistische en antisemitische jongeren‘ aan, laten geen hele en halve fascisten toe op hun borrel, delen geen filmpjes van een antisemitische site en lopen niet achter de Soros-demonisering van Hongarije aan. Nette mensen pluggen geen ‘holocaust-scepticus’ met een nieuwe ‘omroep in oprichting’.

Vrouwen magazine Linda hoeft geen artikel te plaatsen over de seksistische uitspraken van nette mensen. Over partijen van nette mensen hoeft geen maanden-lange discussie plaats te vinden over samenwerking.

Een homo-vijandige organisatie aan geld helpen? Spreken bij homo-vijandige organisaties of juist homo-haters uitnodigen op je eigen congressen? Weigeren om homo-haat binnen je eigen EU-fractie te veroordelen? Artikelen vol homo-haat naar je volgers sturen? Of een mensen-rechten organisatie aanvallen vanwege haar inzet voor LHBTI-rechten? Lijkt me niet iets voor nette mensen.

Nette mensen intimideren ook geen journalisten en hoeven geen rechtszaken aan te spannen tegen journalisten die hun uitspraken onder de loep nemen waarbij je er als een racistische klootzak uitkomt. En de rechter dat bevestigt. Sowieso vallen nette mensen de fundamentele pijlers van onze democratie niet aan.

Er zijn een heel hoop dingen die nette mensen niet doen. Samenwerken met Henk Bleker en Wybren van Haga lijken daar inmiddels aan toegevoegd te kunnen worden.

Verscheen ook op Tonies’ weblog