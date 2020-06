Nu we weer een VVD'er als staatssecretaris gaan krijgen merk ik dat ik me er alweer zorgen om maak. Wat zal deze meneer voor ons in petto hebben?

De afgelopen maanden zijn voor iedereen heel hectisch geweest. Voor mensen die kwetsbaar zijn en psychische problemen hebben zal deze tijd helemaal ongrijpbaar aanvoelen. Er gebeurt en verandert in korte tijd zoveel dat het bijna niet bij te benen is.

Ikzelf moet altijd heel voorzichtig zijn met de hoeveelheid informatie die ik binnenkrijg. Ik kijk om deze reden ook geen nieuws. Ik krijg echter nog wel veel nieuws binnen via andere kanalen.

Omdat ik het onbekende 22q11ds heb, ben ik langzaam met verwerken van informatie. Het is mij om deze reden ook niet gelukt om een baan te vinden of te behouden in Nederland. Ik vind het raar dat in een land waarin zoveel goed geregeld is, we nog zo achterliggen met hoe we omgaan met mensen met een beperking. Ik zal hier dan ook over blijven schrijven zodat mensen zich hiervan bewust zijn en dingen hopelijk in positieve zin gaan veranderen.

Sinds de maatregels versoepeld zijn per 1 juni is het voor mij opnieuw zoeken hoe ik omga met deze nieuwe situatie. Daarnaast gebeuren er talloze andere dingen die mij zorgen baren. Ik ben in dit opzicht heel blij dat ik geen werk heb zodat ik de tijd kan nemen die ik nodig heb om alles te verwerken. Overzicht behouden is voor mij heel belangrijk en noodzakelijk.

De nieuwe wet is er door en mevrouw Van Ark wordt ineens minister. We krijgen nu een nieuwe staatssecretaris. Alles verandert in zo’n hoog tempo dat ik het nauwelijks kan bijhouden. Desondanks vind ik het belangrijk om te weten wat er speelt zodat ik weet bij wie ik terecht kan als ik vragen heb. Gelukkig kan ik hierin mezelf goed redden en weet ik precies wat ik wel en niet aankan.

Ik vraag me na mevrouw Van Arks acties dan ook af wat deze nieuwe staatssecretaris met de Wajong van plan is. De nieuwe wet is er voor mijn gevoel plotsklaps doorgedrukt. Ik kwam er pas 3 weken geleden achter dat dit aan de gang was. Aan de ene kant goed omdat ik me er anders al veel langer zorgen om had gemaakt, maar aan de andere kant voelt het nu alsof er een trein over me is heengereden.

Ik ben van mening dat je met mensen die een beperking hebben net even anders moet omgaan dan de gemiddelde persoon. Omdat veel dingen op een andere manier verloopt hebben we meer begrip en ondersteuning nodig. Voor mijn gevoel komt er vanuit het VVD-beleid weinig begrip naar mensen die al kwetsbaar zijn.

Als ik kijk naar hoe er de afgelopen jaren is bezuinigd op de Wajong dan hou ik m’n hart vast voor de toekomst. Ik heb de Wajong niet voor niks. Ik kan geen baan van 32 uur aan met mijn onvoorspelbare energie. Wel wil ik mijn energie graag op een positieve manier inzetten en hoop ik dat ik met mijn stukjes mensen bewust kan maken hoe belangrijk en noodzakelijk de Wajong is. Ik hoop op deze manier dan toch een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving!