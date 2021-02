Dat Coen Teulings en Barbara Baarsma uit Herstel NL zijn gestapt, is onder meer het gevolg geweest van ingrijpen van econoom Arnout Boot. “Er is druk geweest, er zijn signalen geweest, ook van mij”, zei de hoogleraar dinsdag bij Op1. “Ik heb ze gezegd: jullie zitten op een pad dat niet jullie pad is.”

Volgens Boot hadden Teulings en Baarsma “een verkeerde afslag” genomen. “Ze waren vastgeraakt in een hele grote absolute oplossing voor een maatschappelijk probleem, wat heel activistisch was en wat je als wetenschapper ook niet als absolute waarheid op tafel kunt leggen. Ze zijn in een valkuil gestapt”, meent Boot.

Herstel NL kreeg de afgelopen dagen veel kritiek. Zondag met Lubach sloopte het initiatief zondag vakkundig en de Volkskrant, die de plannen aanvankelijk een ‘welwillend onthaal’ gunde, plaatste dinsdag een zeer uitzonderlijke rectificatie.

De initiatiefnemers van Herstel NL gaan er ten onrechte vanuit dat je de miljoenen Nederlanders die meer kans hebben om ernstig ziek te worden of te overlijden, zomaar kunt scheiden van de rest van de bevolking. Ook denkt Herstel NL ten onrechte dat de ziekenhuizen niet zullen vollopen met mensen met een laag risico als de overheid nu weer alle beperkingen opheft. Als bewijs dat de plannen kunnen werken, verwijst Herstel NL naar onvoldragen onderzoeken waarvan andere wetenschappers gehakt hebben gemaakt.

Boot vreesde dat Teuling, Baarsma en Bas Jacobs, die eerder zelf al de conclusie trok dat hij niet bij Herstel NL kon blijven, de economische wetenschap een slechte dienst bewijzen door zich te verbinden aan het even activistische als onwetenschappelijke initiatief. “Er is een hele grote behoefte aan economische argumenten in deze crisis”, aldus Boot. Er moeten immers plannen worden gemaakt voor het herstel. “Het zullen economen moeten zijn die daarvoor voorstellen moeten doen.”