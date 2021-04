Boris Johnson wilde liever duizenden doden dan lockdown, nabestaanden woedend

Britse nabestaanden van mensen die zijn overleden aan covid-19, hebben woedend gereageerd op opmerkingen die Boris Johnson in oktober zou hebben gemaakt. Volgens een bericht in de conservatieve krant Daily Mail zou de premier hebben gezegd dat hij liever “duizenden doden” wilde dan een nieuwe “fucking lockdown”.

Johnson, die bekendstaat om zijn moeizame relatie met de waarheid, ontkent dat hij de gewraakte uitspraak heeft gedaan. Nabestaanden zijn niet meteen overtuigd, schrijft The Guardian. “Als blijkt dat hij dit heeft gezegd, moet hij opstappen”, meent Tony Fitzgerald, die zijn 65-jarige vrouw Ann verloor aan covid-19. “Ik zal hem nooit vergeven.”

Het zit de nabestaanden sowieso dwars dat Johnson weigert hen te ontmoeten. Matt Fowler, medeoprichter van een groep van nabestaanden, zegt niet te kunnen begrijpen “hoe iemand zo harteloos, respectloos en onsympathiek kan zijn”.

Boris Johnson kreeg zeker aan het begin van de pandemie veel kritiek dat hij het coronavirus niet serieus nam. Hij liet begin vorig jaar vijf keer verstek gaan bij crisisoverleg over de virusuitbraak. Het Verenigd Koninkrijk wachtte veel langer dan andere Europese landen met een verbod op grote samenkomsten en het sluiten van scholen. Zelf bleef Johnson gewoon doorgaan met het schudden van handen. Eind maart bleek hij zelf besmet.

De nieuwe onthulling over Johnsons aanvankelijke weigering om in het najaar nieuwe maatregelen te nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan, komt op een moment dat de premier is verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met zijn voormalige topadviseur Dominic Cummings.

Cummings spreekt tegen dat hij de bron is van het verhaal in de Daily Mail. Die ontkenning is vermoedelijk evenveel waard als de ontkenning van Johnson dat hij niet gezegd zou hebben dat hij bereid was om duizenden doden te accepteren.

